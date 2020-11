FVD-Drenthe vreest voor gevolgen onrust: ‘We moeten door het stof’

Dat blijkt uit onderzoek van het Parool. "Ik walg daarvan", zegt Thomas Blinde, fractievoorzitter van Forum voor Democratie Drenthe. "Ik schrok er echt van. Jeetje mina, dit is zulk verwerpelijk gedrag. Zelfs met een hele grote roze bril kun je dit geen humor noemen." Hij maakt zich zorgen over wat dit voor zijn partij betekent.

Drentse situatie

Blinde zegt dat er geen Drenten schuldig zijn. "We hebben een grote achterban in Drenthe. De jongeren die ik op onze evenementen over de vloer krijg, zijn echt goede mensen. Daar valt geen kwaad woord over te reppen. Het zijn stuk voor stuk sympathieke mensen. Daar komt bij: Als ik ooit zoiets zou horen bij ons, ben ik de eerste om diegene de deur te wijzen. Met zulke ideeën moet je je niet inlaten. Dat mag je niet laten sudderen, daar moet je meteen tegen optreden."

Schoonmaak

Blinde, woonachtig in Roden, had deze week contact met het partijbestuur. "Ik heb mij er hard voor gemaakt om intern stevig op te treden. Zachte heelmeesters maken stinkede wonden", stelt hij. "De mensen met deze ideeën zullen zichzelf moeten melden en moeten diep door het stof. Wie zich verstopt moet direct uit de partij worden gezet."

Van een rigoureuze schoonmaak bij de jongerenafdeling is Blinde geen voorstander, omdat slechts een klein deel van de jongeren het volgens hem verpest voor de menigte. "Het zorgt wel even voor gewetensnood. We staan voor noaberschap. De boodschap die wij als FVD willen uitdragen is dat je eigen huis op orde moet zijn, maar nu lijkt het alsof wij onze eigen tent niet op orde hebben."

Thomas Blinde, Statenlid Forum voor Democratie (Rechten: Provincie Drenthe)

Samenwerken

Als Forum echt een rol van betekenis wil spelen, moet de partij volgens Blinde waken voor de relatie met andere politieke partijen . "Als je in Nederland iets wilt bereiken moet je samenwerken met andere partijen. Daar helpt dit niet bij. Je maakte het je politieke tegenstanders wel heel makkelijk. Het lijkt alsof we zelf de stok uitreiken om ons mee te slaan."

Met de meeste partijen staat FVD op goede voet, stelt Blinde. "Daar doen we onze stinkende best voor en wegen bijvoorbeeld zorgvuldig al onze woorden af. Het gaat ook om de toon, los van de boodschap. Daarbij helpt deze negatieve uitschieter niet."

Kinderziektes

"Je zou het kinderziektes kunnen noemen", vervolgt Blinde. "We waren een startup in de politiek en zijn gigantisch gegroeid. We moeten nu een volwassen instituut worden en dat is lastig. Daar moeten mensen ons ook de tijd voor geven. VVD, CDA en D66 zijn ook niet in drie jaar gekomen waar we zijn."

Twitterberichtje

Het is niet de eerste keer dat er homofobe en extreemrechtse geluiden klinken bij de jongeren van Forum. Ook in het voorjaar haalde de partij op deze wijze het nieuws. De landelijke FVD doet via sociale media afstand van de gebeurtenissen. "Ik vind niet dat je het met zo'n twitterberichtje af kunt doen", aldus Blinde. "Er hoeven niet meteen koppen te rollen, maar dit speelt al veel te lang."

"Ik heb een half jaar geleden ook deze gesprekken gevoerd. Die maatregelen van toen hebben blijkbaar niet gewerkt. Wat doet je dan denken dat het dit keer wel werkt. Er moet harder opgetreden worden", besluit de politicus.