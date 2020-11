Jansen baalt van Nagtegaal: Dan kan je overal rood voor geven

"Ik weet zeker dat ze niet met de lijntjes hebben gekeken bij de al dan niet goal van Miguel Araujo en de rode kaart van Bernadou sloeg ook nergens op. Als je hier rood voor geeft kan je overal wel rood voor geven", aldus Jansen.

Volgens de Zwollenaar had FC Emmen weldegelijk een resultaat kunnen behalen tegen AZ. "Natuurlijk zorgde Felix Wiedwald ervoor dat we lang in de wedstrijd bleven en liet AZ ons ook lang in leven, maar toch spelen we al met al vijf kansen bij elkaar tegen zo'n goede ploeg. Dat moet vertrouwen geven voor de toekomst, al koop je er nu niets voor en ben ik inmiddels wel flauw van al die complimenten die we krijgen van de tegenstander."

Volgende week speelt FC Emmen opnieuw een loodzwaar duel, thuis tegen Ajax. Op voorhand een duel waarin niets te halen lijkt, al wil Jansen daar niets van weten. "Wij zijn Emmen en wie zijn wij om over een duel heen te kijken. We moeten ook tegen Ajax proberen een resultaat te halen. Als we van tevoren gaan zeggen dat we kansloos zijn dan blijft Anco Jansen thuis."