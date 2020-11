Dick Lukkien: 'Scheids moet zich eens onderscheiden door ballen te tonen'

"Ik heb gezegd dat ik vind dat hij, als hij zich wil onderscheiden als scheidsrechter, ballen moet tonen en tegen de VAR moet zeggen 'rot op, dit is gewoon een voetbalovertreding en dat je me voor zoiets naar de zijkant laat komen om beelden te bekijken vind ik onvoorstelbaar'. Maar dat deed hij niet. Hij gaf direct rood aan Lucas. De wereld op zijn kop in mijn beleving."

Toch wilde Lukkien niet te lang stilstaan bij de rode kaart, maar vooral een compliment geven aan zijn ploeg. "Ik vind dat we ons behoudens de beginfase prima hebben gepresenteerd. Natuurlijk besef ik dat AZ ons in leven hield en dat we in zo'n wedstrijd een goede keeper nodig hadden en die hadden we. Zelfs met tien man kregen we onze momenten."

Ook verdediger Ricardo van Rhijn was ondanks de nederlaag tevreden over het vertoonde spel van Emmen. "Het zegt wel iets dat AZ gaat tijdrekken tegen tien Emmenaren. Dat is een compliment, al kopen we er niets voor."

