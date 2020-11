Petitie voor redding edelhert al duizenden keren ondertekend

De petitie die moet voorkomen dat een edelhert in Drenthe wordt afgeschoten, is in enkele dagen tijd al ruim 3400 keer ondertekend. Initiatiefnemer Mark Tuit van IVN Noord (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid), is blij verrast. "Dit is bizar."

Het dier leeft inmiddels ruim twee jaar in Drenthe. De provincie vindt dat het dier afgeschoten moet worden vanwege de verkeersveiligheid, maar daar wil Tuit een stokje voor steken met de petitie. "Omdat het een prachtdier is en omdat hij welkom is in de provincie Drenthe. Dat zijn voor ons de belangrijkste redenen." Zaterdag rond het middaguur ging de petitie online, maar nu al zijn er duizenden mensen die hun steun hebben betuigd. "Echt boven elke verwachting."

Dat de verkeersveiligheid als belangrijkste argument wordt genoemd, snapt Tuit wel. "We begrijpen het volkomen, het is een enorm dier. Wat we niet snappen: In het eigen provinciaal beleid staat dat edelherten en ook damherten welkom zijn", stelt Tuit. "Dit dier is al ruim tweeënhalf jaar in Drenthe. In die periode zijn er nul meldingen gedaan met betrekking tot landbouw en verkeersongelukken. Dit dier leeft al jaren onder de radar. De schaapsherder heeft hem gezien en hij is op wildcamera's gespot. We moeten er van genieten, dat schrijft de provincie ook in haar eigen beleid op."

Tuit hoopt dat de petitie de provincie op andere gedachten kan brengen. "Als je ziet hoeveel warme en positieve reacties er op social media komen en hoeveel mensen het ondertekenen. Het gaat in een recordtempo, ik denk echt dat het helpt."