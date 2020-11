Edelhert in Drenthe: vijf vragen

Maar wat voor dier is een edelhert precies? Wat zijn de leefgebieden van het beest, wat eten ze, en is het niet gek dat het hert in zijn eentje door onze provincie zwerft? We zetten vijf vragen op een rijtje.

1. Waar leeft het edelhert?

Het edelhert loopt in ons land vooral over de Veluwe. Ook het gespotte Drentse edelhert komt uit het noorden van dit natuurgebied. De Veluwe is door de jaren heen een toevluchtsoord gebleken voor het dier. Want rond 1800 waren de herten van de hoge zandgronden verdreven, behalve op de Veluwe. Dankzij dit gebied kon het edelhert voor Nederland behouden blijven.

Daarnaast lopen er ook edelherten in de Oostvaardersplassen, het Weerterbos en het Brabantse Groene Woud. Buiten deze officiële leefgebieden zwerven de dieren heel sporadisch ook in andere delen van ons land, waaronder dus in Drenthe. Zo werd in 2015 bij Assen een Duits edelhert doodgereden.

2. Hoe leeft het edelhert?

Edelherten leven veel in groepen, oftewel roedels. Ze leven in hinderoedels, met vrouwelijke herten en jongen, of in groepen met alleen mannetjesherten. In de hinderoedels is een sterke hiërarchie aanwezig. Edelherten kunnen de hele dag door actief zijn, maar zijn het meest actief in de schemer.

Kenmerkend voor het edelhert is de bronsttijd, die ieder jaar rond september is. Mannetjes verlaten dan hun roedel en gaan alleen op pad. Hun gedrag verandert, wat te maken heeft met de hormonen die op hol slaan. De testosteron zorgt ervoor dat ze gespierder worden en langere haren krijgen. De herten gaan op zoek naar vrouwtjes, waarbij ze concurrenten proberen te imponeren het zogeheten 'burlen', een soort gebrul.

3. Wat eet een edelhert?

Een edelhert is een herkauwer, net als de koe. Het dier graast en voedt zich met planten. Dit kunnen verschillende grassen zijn, maar ook heide. Daarnaast eet het dier onder meer het loof van bomen. Ook kan het dieet van een edelhert bestaan uit knollen en zaden.

4. Zijn edelherten sociale dieren?

Het edelhert is een sociaal dier. De onderlinge band in de roedel is sterk, vooral in de hinderoedels. De beesten stellen elkaars gezelschap op prijs, en trekken vaak met elkaar op, al dan niet vrijwillig. Wel kunnen edelherten op leeftijd iets meer teruggetrokken leven. Edelherten met min of meer dezelfde leeftijd, zoeken elkaar dus op.

Het ontdekte edelhert in Drenthe leeft alleen. Maar volgens Ruud Kreetz van Natuurmonumenten is dit niet ongebruikelijk. "Juist mannelijke edelherten leven solitair en verplaatsen zich ook als solitair dier van de ene naar de andere plek."

Bekijk hieronder de beelden die Rein Schonewille van het edelhert in november maakte. (Het artikel gaat verder onder de video)

5. Wat is het verschil tussen een edelhert en een ree?

Tussen de ree en het edelhert bestaan enkele opmerkelijke verschillen. Zo is het edelhert, met een gewicht van 75 tot 125 kilo, een stuk zwaarder dan de ree. Het gewei van een edelhert kan al zo'n 12 kilo wegen, een stuk meer dan dat van een ree.

Reeën kennen net als herten, ook een bronsttijd. Tijdens deze periode gaan zij ook op zoek naar een partner. Dit gebeurt in juli en augustus, iets eerder in het jaar dan bij de andere soorten herten in Nederland.

Daarnaast zijn de ree en het edelhert van elkaar te onderscheiden door het witte achterwerk die bij de ree extra goed opvalt, omdat deze dieren geen staart hebben. Bovendien is de ree erg slank gebouwd, staan ze hoog op de poten en hebben ze een gitzwarte neus.

