Provincie buigt zich over situatie rond edelhert: 'Roept veel vragen op'

Dit betekent dat een edelhert niet is toegestaan. De provincie wil daarom proberen het dier te verdoven, om het daarna naar een andere plek te verplaatsen. Maar ook het doden van het beest, wordt niet uitgesloten.

'Zien petitie tegemoet'

De provincie ziet dat veel mensen willen dat het dier in Drenthe blijft. "We zien dat de steun voor de petitie groot is, deze zien we graag tegemoet", zegt woordvoerder Mijke Boedeltje. De petitie is inmiddels meer dan 7.000 keer ondertekend.

Het edelhert leeft inmiddels ruim twee jaar in Drenthe. De provincie vond altijd dat het dier afgeschoten moest worden vanwege de verkeersveiligheid. Maar dit plan stuit op veel verzet. Onder meer Ruud Kreetz van Natuurmonumenten wil afschot voorkomen. "Eigenlijk is het van de zotte. We leggen voor honderden miljoenen een infrastructuur aan met ecoducten zodat die herten van de Veluwe komen, en als ze dat doen dan schieten we ze dood."

Lees ook: