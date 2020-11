Schaatser Remo Slotegraaf geniet na: 'Zo euforisch dat ik niet kon slapen'

"Ik was helemaal onbekend. En dan hebben zo maar twee bekende presentatoren van de NOS het op tv over jou. Dat voelt wel heel vereerd", zegt Slotegraaf bescheiden.

Zesde tijd van de wereld voor junioren

Op de 500 meter verbeterde hij zijn persoonlijk record met drie tiende van een seconde. Op de 1.500 meter gingen er dik drie seconden af. Maar zijn 5.000 meter sloeg alles. Hij was ineens meer dan elf seconden sneller dan ooit tevoren.

"Ik kreeg een lijstje van een vriend van mijn broer. Daar stond mijn tijd van 6.27 van de 5.000 meter aangemerkt als de zesde tijd ooit in de wereld gereden door een junior op een laaglandbaan. Dus daar ben ik misschien wel het meest trots op", reageert Slotegraaf.

En dan te bedenken dat hij, als eerste reserve, donderdag pas definitief kreeg te horen dat hij dit weekend mocht starten in Thialf.

'Euforisch'

Zijn goede prestaties van zaterdag zorgden ervoor dat de schaatser van TalentNED na de eerste wedstrijddag lastig in slaap kon komen. "Om half elf besloot ik samen met mijn ploeggenoot Beau Snellink om te gaan slapen. Maar een kwartier later zaten we allebei rechtop in bed, vol adrenaline. We waren zo euforisch dat slapen niet lukte."

De enorme sprong vooruit van afgelopen weekend schrijft de talentvolle Drent ook voor een deel ook toe aan zijn ploeggenoot Snellink (19). Hij werd gisteren zesde in de eindrangschikking. "Wij hebben elkaar al snel gevonden bij de ploeg en we maken elkaar sterker", analyseert Slotegraaf.

Na drie afstanden mochten beide mannen starten op de afsluitende tien kilometer. Voor de ambitieuze Drent was het zijn allereerste 10.000 meter ooit. "Ik vond het verschrikkelijk ver", lacht hij achteraf. "Maar ik ben blij dat ik hem nu gereden heb. Ik hoorde van menigeen dat de tijd die eruit rolde was, voor de eerste keer, een prima was."

WK junioren

Het WK voor junioren in Japan, dat van 19 tot 21 februari op de kalender staat, is dit seizoen het hoofddoel voor de inwoner van Peize. "Eerst had ik met mijn trainer afgesproken dat ik daar voor de top vijf zou gaan, maar na afgelopen weekend ga ik voor de wereldtitel", besluit de schaatser gedecideerd.