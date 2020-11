Is één edelhert echt een gevaar voor de verkeersveiligheid?

De provincie Drenthe is gevraagd om uitleg. Woordvoerder Mijke Boedeltje geeft aan dat vragen over de verkeersveiligheid beantwoord moeten worden. De provincie gaat zich over deze vragen buigen.

SER: Één keer in de dertig jaar

In 2017 is er een rapport verschenen over de gevolgen van het uitzetten van edelherten in het Drents-Friese Wold. In dit rapport - de zogeheten 'SER' - staat dat een edelhert per jaar vijf keer betrokken raakt bij een aanrijding, mochten er honderdzestig edelherten rondlopen in het Drents-Friese Wold. Deze cijfers zijn gebaseerd op gegevens van de Veluwe. Honderzestig was het maximale aantal edelherten dat men in het Drents-Friese Wold wilde hebben.

Als je dit omrekent veroorzaakt één hert in Drenthe gemiddeld één keer in de dertig jaar een aanrijding. Volgens Jan Paulides van Vereniging het Edelhert zijn er op de Veluwe jaarlijks ongeveer zestig tot zeventig aanrijdingen met edelherten. Daar leven ongeveer 2500 edelherten en kom je dus op ongeveer dezelfde som uit.

'Aanzienlijke schade'

Bij die aanrijdingen loopt het meestal slecht af met het edelhert: in de helft van de gevallen vindt hij de dood, de andere herten raken kreupel of worden later doodgeschoten. Verder gaat het bijna altijd om blikschade. "En dat kan aanzienlijk zijn", zegt Paulides.

Zware ongevallen met lichamelijk letsel komen veel minder vaak voor. Volgens Paulides is de afgelopen dertig jaar het aantal verkeersdoden, waarbij een edelhert mogelijk de oorzaak is geweest, op één hand te tellen: "De kans dat iemand overlijdt is heel klein."

Heeft Drenthe de juiste vergunning?

Paulides vraagt zich wel af of Drenthe de juiste vergunningen in huis heeft om een edelhert dood te schieten. "Het is een wettelijk beschermd dier, die mag je niet zomaar doodschieten. Daar heb je een Faunabeheerplan voor nodig en daarin moet staan onder welke voorwaarden de provincie een ontheffing kan geven om een edelhert te doden."

Volgens Paulides is de provincie Flevoland daar al tegenaan gelopen: "Er is een aantal herten het meer tussen Gelderland en Flevoland overgezwommen, en daar kan de provincie voorlopig niets tegen doen. En voor je een ontheffing hebt om die herten te doden, ben je zo twee jaar verder", zegt Paulides.

Geen hekken

Hoe gaan andere provincies om met verkeersveiligheid en edelherten? Paulides: "Sinds ongeveer 2000 mogen de herten op de Veluwe vrij rondlopen. De hoge hekken zijn grotendeels verwijderd, die staan nu alleen nog rond de echte landbouwenclaves. Op andere plekken zijn de herten medegebruikers van de landbouwgrond en krijgen de boeren een compensatie. Alleen om de snelwegen staan hekken, want daar wil je echt geen herten op hebben."

Het is één keer eerder voorgekomen dat er een wild edelhert in onze provincie werd gezien:

Lees ook: