Mannes na dag gehannes op transport voor herstelbeurt

Maar de metershoge houten hond geeft zich niet zomaar gewonnen. Er moet heel wat geboord, gewrikt, geschroefd, geduwd en getrokken worden, om alle delen van Mannes uit elkaar te krijgen. En dat is toch een precisiewerkje. Want hij moet wel heelhuids naar Werkendam. Daar gaat het bedrijf Polyproducts het gehavende beest flink onderhanden nemen.

Hele dag zoet mee

Dus duurt het even, voordat de mannen van Polyproducts het volgende borststuk van Mannes door de lucht kunnen takelen. "We zijn er nog wel even zoet mee, we houden er rekening mee dat we toch wel de hele dag nodig hebben om hem klaar te hebben voor transport", zegt één de mannen, die onverstoorbaar doorwerken. Want de klus moet vandaag toch echt geklaard.

Verhaal gaat verder onder de foto

Het borststuk van Mannes zweeft na lang wrikken eindelijk door de lucht (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Dubbel gevoel

Wethouder Bob Bergsma aanschouwt de ontmanteling met 'een dubbel gevoel'. "Aan de ene kant natuurlijk heel vervelend dat dit nodig is. Zo was het allemaal niet gepland met dit kunstwerk. Maar toch zijn we ook blij dat we nu eindelijk hebben doorgepakt, en Mannes nu wordt opgeknapt. Want Mannes nog verder laten verloederen, dat kon natuurlijk ook niet", vertelt Bergsma.

Twee jaar geleden, op dierendag, wordt Mannes nog onder luid gejuich verwelkomd. Ondanks een hele discussie vooraf, of dit nu echt het kunstwerk was waar Assen op zat te wachten. Want wat moest de provinciehoofdstad eigenlijk met zo'n zes meter hoge hond voor het nieuwe station? Waarom geen Bartje, of iets anders Drents of Assens? Maar in elk geval geen hond.

Uit met de pret

Maar de criticasters hebben het nakijken, en Mannes komt er dan toch. Zodra hij er in vol ornaat staat, is hij een gewild object voor fotografen. Even een kiekje met superlobbes Mannes, wie wil dat nou niet? Maar binnen een jaar is het uit met de pret. De kunsthond vertoont de eerste gebreken, namelijk witte kalkstrepen die zijn lijf ontsieren. De oorzaak zit 'm in het water. Bij het horen van kinderstemmetjes komt er stoom uit Mannes. Een kalkfilter moet redding bieden en een schoonmaakbeurt met verdund zoutzuur moeten Mannes weer doen stralen.

Verhaal gaat verder onder de video

Vel laat los

Maar het effect blijft uit. Sterker nog, het wordt alleen maar erger. Het vel van Mannes laat ook ineens los. De speciale epoxy beschermlaag, die de kunsthond voor alle weersinvloeden moet behoeden, begint te bladderen. En de aanblik van Mannes wordt steeds triester.

Wethouder Bob Bergsma mag zich uiteindelijk, na een hoop kritische vragen uit de politiek, over het beest ontfermen. Het einde van het liedje is dat Assen eerst zelf de portemonnee trekt, met 90.000 euro voor de herstelkosten, ook al is er een onderhoudscontract van tien jaar met het kunstenaarsduo dat de hond bedacht. "Het is even niet anders", zegt Bergsma.

Kunstenaars aansprakelijk

"De kunstenaars zijn er nog niet helemaal uit wie nu precies verantwoordelijk is voor de slechte staat. Zij of de houtspecialisten die hun ontwerp uiteindelijk hebben uitgewerkt en Mannes in elkaar hebben gezet. Met alles erop en eraan. Maar voor ons als gemeente staat vast dat zij juridisch aansprakelijk zijn, dat staat zwart op wit", aldus Bergsma.

Verhaal gaat verder onder de foto

In onderdelen staat Mannes te wachten op transport naar de werkplaats in Werkendam (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Maar omdat Assen het niet langer kon aanzien, dat Mannes steeds verder aftakelt, heeft de gemeente zelf een gespecialiseerd herstelbedrijf in de arm genomen. Die gaan de kunsthond de komende maanden opknappen.

Dit voorjaar terug 'in blakende gezondheid'

Bergsma is ervan overtuigd dat Mannes in goede handen is, en over enkele maanden 'in blakende gezondheid' terugkeert naar zijn vertrouwde stek voor het station. Of Assen uiteindelijk naar de centen kan fluiten? "Daar gaan we niet vanuit. Het contract ligt er met de kunstenaars, we hebben ze al juridisch aansprakelijk gesteld. Dus die kosten, die zien we hoe dan ook terug. Maar eerste zorg is nu Mannes", aldus de wethouder. De verwachting is dat de stationshond komend voorjaar terug is, volledig hersteld van al zijn kuren.

Verhaal gaat verder onder de foto

Mannes wordt stukje bij beetje vakkundig uit elkaar gehaald (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Assenaren hoeven Mannes trouwens niet helemaal te missen. Op zijn vertrouwde plek voor het station staan hekken, en daaromheen komen doeken met daarop de afbeelding van Mannes. En er komt tekst en uitleg bij over het tijdelijke uitstapje van de inmiddels veelbesproken kunsthond.

Lees ook: