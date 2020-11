Amateurkoren stilgelegd ondanks lage besmettingscijfers: 'Het voelt oneerlijk'

Van der Mark kijkt regelmatig naar de cijfers van het RIVM. Daaruit blijkt dat de kans om besmet te raken bij een koor klein is. De kans is groter dat je de ziekte oploopt bij een begrafenis, bij de huisarts of tijdens het sporten. De veruit grootste besmettingsrisico's zijn overigens nog steeds thuis en op het werk.

"Als we echt een risico vormen, dan nemen we onze verantwoordelijkheid. Maar de besmettingscijfers zijn heel laag', zegt Van der Mark. Hij vindt het oneerlijk. "Zingen is voor 1,7 miljoen mensen een uitlaatklep. Die wordt ze nu afgenomen."

Tieners mogen niet meer

De maatregelen voor koren zijn sinds de versoepelingen juist aangescherpt. Eerder mochten jongeren tot achttien jaar nog wel gezamenlijk zingen, maar de leeftijdsgrens is sinds vorige week naar beneden bijgesteld naar maximaal twaalf jaar. "Ik begrijp het niet", zegt Van der Mark. Hij heeft jeugdkoren waarbij sommige leden net ouder zijn dan de nieuwe leeftijdsgrens.

De reden voor de aanscherping is dat er grote corona-uitbraken zijn geweest bij enkele koren in Nederland. Het is niet duidelijk of dat door het zingen komt, of doordat mensen bijvoorbeeld te dicht op elkaar stonden. Uit voorzorg mogen amateurs niet meer zingen. Het is niet duidelijk hoelang deze maatregelen gaan duren.

'Waarom mogen jongeren sporten?'

Voorkomen is beter dan genezen? "Gelijke monniken, gelijke kappen", vindt de dirigent. "Als je ziet hoeveel jongeren er besmet raken, maar wel fysiek met elkaar mogen sporten... Daar ligt geen belemmering. Dat voelt als meten met twee maten."

Koren hebben inmiddels een brandbrief aan de leden van de Tweede Kamer gestuurd.