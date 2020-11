Wereldprimeur: Plantaardige stoel van VepaDrentea

Professor Gadi Rothenberg was op zoek naar een een biobrandstof. Of specifieker: kerosine voor vliegtuigen uit plantmateriaal. Zijn experimenten mislukten. Hij hield steeds een extreem goed plakkende massa "kleef-prut" over zoals hij het omschrijft.

Oersterke biologische lijm

"Mission failed voor hem" vertelt Vepa-Drentea-productontwerper Gertjan de Kam. "Want zijn mislukte uitvinding was voor ons de oplossing waar we al jaren naar zochten: een volledig plantaardige lijm waar we meubels mee kunnen maken.

Doktor Wridzer Bakker experimenteerde nog wat verder met de 'kleef-prut' van Rothenberg. De rest is geschiedenis. Beiden richten het bedrijf Plantics op en na flink experimenteren met de samenstelling is er de oersterke biologische lijm waar VepaDrentea naar op zoek was. De Kam: "in de meubelindustrie is de lijm of het hars gemaakt van aardolie of daaruit ontwikkelde chemicaliën. Deze lijm bestaat voor een groot deel uit bietenafval en is honderd procent plantaardig."

'Na gebruik kan je de zitting in de grond stoppen'

Als houtvervanger voor de zitting van de stoel of kruk gebruikt VepaDrentea hennep van Hempflax uit Oude Pekela. Na een jaar proefmodellen maken met de juiste samenstelling van lijm en hennep zijn de eerste stoelen en krukken nu klaar. De ijzeren frames zijn gemaakt van gerecycled ijzer in Klazienaveen en kunnen in de toekomst opnieuw worden hergebruikt. Net als de zittingen. "Je kunt de zittingen in principe na gebruik in de grond stoppen en dan vergaan ze omdat het allemaal plantaardig is, maar ook de oude zittingen kunnen we straks opnieuw hergebruiken door ze te vermalen met nieuwe hennep en nieuwe lijm. Een oneindig proces", vertelt De Kam trots.

VepaDrentea heeft uitgerekend dat de productie van een stoel of kruk minder CO2-uitstoot oplevert dan het meubel ooit heeft opgenomen. De Kam: "De hennepplant en de suikerbiet nemen CO2 op en produceren zuurstof. Dat is samen meer dan de CO2-uitstoot die wij veroorzaken om er uiteindelijk een meubel van te maken.

Meer producten

Het experimenteren met de biologische lijm gaat nog wel even verder, want VepaDrentea heeft ook nog veel producten van samengesteld of samengeperst plaatmateriaal van hout waar ze graag de chemische lijm willen vervangen door de "kleef-prut" van professor Rothenberg.

