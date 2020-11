Coronacrisis treft ook zakkenrollers: minder incidenten in Drenthe

Het zijn slechte tijden voor zakkenrollers, want dit jaar slaan ze minder vaak toe. In Drenthe daalde het aantal gemelde incidenten met zakkenrollers met 22,6 procent. Dat blijkt uit cijfers van de politie.

De cijfers gaan over periode januari tot en met oktober. In Drenthe werd in totaal 45 keer melding gemaakt van zakkenrollen, tegen 58 meldingen in dezelfde periode vorig jaar.

Ook landelijk grote daling

Zakkenrollen is een fenomeen dat vooral in andere delen van het land voorkomt. Landelijk waren er dit jaar tot en met oktober 6000 gevallen van zakkenrollen. In dezelfde periode vorig jaar waren dit er nog bijna 10.500. Daarmee is het aantal gepikte portemonnees of gejatte tasjes dat bij de politie bekend is, bijna 40 procent lager dan vorig jaar. De gevolgen van de coronacrisis, minder evenementen en meer thuiswerken bijvoorbeeld, spelen hierbij waarschijnlijk een grote rol.

In absolute aantallen wordt in Drenthe het minste gestolen uit iemands jas- of broekzak. Noord-Holland is koploper met 2174 meldingen.