'Een edelhert verdoven is vrijwel onmogelijk'

"Het is vrijwel niet uitvoerbaar, het levert grote risico's op voor het hert en het kost handen vol geld." Voormalig boswachter Andre Donker van het Dwingelderveld heeft geen goed woord over voor het plan van de provincie om een wild edelhert te verdoven en af te voeren naar de Veluwe.

Als het verdoven en verplaatsen van het dier, dat al tweeënhalf jaar door Drenthe loopt, niet lukt wordt het dier gedood.

Donker was enkele jaren geleden betrokken bij het zenderen van wilde edelherten in het Deelerwoud. En dat ging daar bepaald niet van een leien dakje.

Een pluimpje is geen kogel

"Allereerst", somt Donker op, "moet je heel dicht bij het edelhert komen. Tussen de dertig en de vijftig meter. Want je schiet met een pluimpje, niet met een kogel. Een wild edelhert zo dicht benaderen is heel erg moeilijk. Dat lukt bijna alleen als je ze naar een voerplek lokt en daar heel lang laat wennen. En dan moet je gaan zitten wachten en moeten alle omstandigheden mee zitten."

In het Deelerwoud is het uiteindelijk gelukt: "Maar daar maakte het niet uit welk edelhert we raakten. Hier gaat het om één specifiek beest - dat maakt het een bijna onmogelijke missie."

Dood hert

"De kans is reëel dat het hert het niet overleefd", zegt Donker. "Edelherten zijn heel schuw en zoiets is extreem stressvol voor zo'n hert. Bovendien moet je hem een hoge dosis verdovingsstof geven omdat een normale dosis bij een gestrest dier niet werkt. Eigenlijk werken dit soort maatregelen alleen bij dieren die in gevangenschap leven."

"En dan is het ook nog eens een hele dure operatie" zegt Donker. "want zo'n verdoving mag alleen gegeven worden door een dierenarts. De kans is groot dat die heel veel uren moet maken. En dan nog. Stel dat het lukt en je brengt het hert naar de Veluwe. Wat denk je dat er dan gebeurt? Er leven hier vijfduizend edelherten en daarvan moet elk jaar de helft worden afgeschoten om de stand te regelen. Dan heb je na heel veel moeite en stress dat edelhert hier naartoe gebracht en dan wordt hij alsnog afgeschoten".

'Een provinciebestuur zonder ballen'

"Als dit provinciebestuur ballen heeft dan voeren ze gewoon het beleid uit en zeggen ze: we willen een nulstand en geven dat hert de kogel. Maar dat durven ze niet. Ze zien ook wel dat de publieke opinie wat anders wil."

Volgens Donker is er maar één weg de juiste: "Er moet een goede discussie komen over de nulstand. Drenthe heeft ruimte genoeg voor edelherten, en daar moet je naar kijken. We zijn in Nederland al dertig jaar bezig om voorzieningen te treffen zodat dieren zich zelfstandig kunnen bewegen. Dat is landelijk beleid, en daar zou de provincie wat mee moeten doen."

