Eerste belangstellenden melden zich voor watertoren Coevorden: 'Gesprek van de dag'

De watertoren dateert uit 1914 en is 32,5 meter hoog, inclusief het waterbassin. Sinds 1988 is WMD eigenaar van de toren, die slechts twee jaar in gebruik was. De toren zorgde voor de benodigde druk op de waterleidingen, maar dat was niet meer nodig. Tegenwoordig gebeurt dat door pompstations.

Binnen drie jaar nieuwe bestemming

Het drinkwaterbedrijf heeft de verkoop van de toren uitbesteed aan stichting BOEI, die zich richt op herbestemming van erfgoed. Er wordt gezocht naar een koper, maar die moet wel een realistisch en haalbaar plan hebben. Binnen drie jaar tijd moet de watertoren een nieuwe bestemming krijgen.

"Het is een rijksmonument, dus er zitten wel behoorlijk wat eisen aan. We willen er graag vanaf, maar hij moet wel in goede handen terecht komen. Dat 'ie langdurig goed onderhouden blijft", legt projectleider Joop Suelmann van WMD uit. Bij de herbestemming zal de aandacht daarom ook voornamelijk op de binnenkant moeten worden gevestigd.

'Heel erg leuk'

De watertoren staat sinds vorige week op huizensite Funda en sindsdien krijgt buurman Marcel Langes veel reacties. "Ik ben ook kapper en heb daardoor ook veel contacten. Iedereen zegt: 'krijg je nieuwe buren?' Ik vind het wel heel leuk als ik eerlijk moet zijn. Iedereen heeft er ook wel een mening over, over het algemeen in positieve zin."

"Wij hopen dat de toren voor ons als Coevorden bereikbaar blijft. Ook voor de toerist, die hier veelvuldig langskomt via het Pieterpad."

Maart meer duidelijkheid

In januari worden de eisen voor een plan van aanpak gepubliceerd op de site die voor de verkoop van de toren in het leven is geroepen, zo zegt Suelmann. "Dan mogen mensen die inleveren en in maart zo ongeveer, kiezen wij daar het beste plan uit." Ook de gemeente Coevorden zit in de commissie, net als de monumentencommissie en adviseur van Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Assen

De watertoren van Coevorden is de tweede watertoren die WMD van de hand doet. Die in Assen is begin dit jaar verkocht. Die toren wordt omgebouwd tot een luxe overnachtingsplek met een sauna en filmzaal. De toren in Hoogeveen is nog in bedrijf.