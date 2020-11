Voorlopig geen samensmelting zaterdag- en zondagvoetbal

Een samensmelting van het zaterdag- en zondagvoetbal is voorlopig nog ver weg. Dat blijkt uit onderzoek van de KNVB, zo meldt Tubantia. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het 'te vroeg' is voor grote aanpassingen aan de voetbalcompetities.

In de zomer hield de KNVB een onderzoek over 'de wensen en mogelijkheden voor de toekomst bij het zondag- en zaterdagvoetbal'. In de uitkomst van het onderzoek wordt gesteld dat een 'bredere aanpak' nodig is. Op 12 december is een vergadering van de ledenraad amateurvoetbal. Dan komen diverse knelpunten op tafel, zoals hoe de nieuwe voetbalpiramide eruit moet komen te zien, de gevolgen voor promotie/degradatie en het mogelijk 'horizontaal overstappen' tussen de zaterdag en zondagafdeling.

De eerste aanpassingen zouden in het seizoen 2022/23 moeten ingaan, zo staat in het voorstel van het bestuur amateurvoetbal. "Daarbij gaat het dan primair om het aanpassen van reglementen en/of promotie- en degradatieregelingen. Dit betekent dat in beginsel met ingang 2023/'24 wijzigingen in de competitiepiramide zichtbaar worden. Eerder is niet realistisch."

Eerder spraken diverse hoofdklassers uit Oost- en Noord-Nederland zich al uit voor 'weekendvoetbal'.