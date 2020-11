Veel lagere straf voor kilo's harddrugs in auto

De Brabander had ruim drie kilo drugs in zijn auto liggen (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Geen veertig maanden, maar zestien maanden celstraf. Daartoe heeft de rechtbank in Assen een 57-jarige Brabander veroordeeld. De man werd op 19 mei in de buurt van Zwartemeer betrapt met 3,3 kilo harddrugs in zijn auto.

Het ging om twee sporttassen met in totaal 107 postpakketten met daarin xtc, speed, crystal meth, heroïne en cocaïne. Op de pakketjes stond een Duitse afzender en ze waren bestemd voor adressen verspreid over de hele wereld. Uit onderzoek bleek dat op een aantal daarvan mensen woont met een link naar de drugswereld.

Aan de kant gezet

De man uit Helmond werd tijdens een controle van de Koninklijke Marechaussee op de A37 aan de kant gezet. Hij kwam uit Duitsland rijden en nam vlak voor de controlepost de afslag naar Zwartemeer. Dat viel de marechaussees op. Ze zetten hem even later bij Zwartemeer alsnog aan de kant. Toen werden de sporttassen ontdekt.

De Helmonder vertelde in de rechtszaal dat hij niks wist van de tassen die in de gehuurde auto lagen en dat hij al helemaal niks met de drugs te maken had. Hij moest naar eigen zeggen alleen de auto, die gehuurd was in Duitsland, naar Emmen brengen.

Op de laatste parkeerplaats voor de grens zou hij een man ontmoeten, die de auto terug naar Duitsland zou brengen. Zelf was hij van plan met de trein terug naar het zuiden te rijden. Maar doordat hij naar eigen zeggen de parkeerplaats miste, belandde hij per ongeluk in Duitsland.

Computeronderdelen

In de ochtend dat hij werd opgepakt, had hij een ander verhaal. Toen verklaarde hij tegenover de marechaussees dat in de sporttassen computeronderdelen zaten, die hij voor een kennis moest posten in Duitsland. Volgens de rechtbank heeft de man met die verklaring geprobeerd te verdoezelen dat het om drugs ging. De verklaring die hij twee weken geleden in de rechtszaal aflegde, gelooft de rechtbank ook niet.

De rechtbank legt de man wel een veel lagere straf op dan de veertig maanden die het Openbaar Ministerie heeft geëist. Het OM vond dat er genoeg bewijs was dat de Brabander de drugs opzettelijk vanuit Duitsland naar Nederland heeft gebracht. De rechtbank heeft hem daarvan vrijgesproken.

Lees ook: