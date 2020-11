Overvallen en inbraken in Assen: 2,5 jaar de cel in

Een 42-jarige Assenaar is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor twee overvallen en zes woninginbraken in Assen. Die pleegde hij eind februari en begin maart in één week tijd. Hij verklaarde dat hij geen keus had, omdat zijn huisbaas hem dwong, maar de rechtbank gelooft dat niet helemaal.

Dat sprake was van psychische overmacht, zodat de Assenaar helemaal niet meer zelf zijn wil kon bepalen, is ook niet duidelijk geworden, vindt de rechtbank. De advocaat vond van wel. Zij pleitte daarom twee weken geleden voor ontslag van rechtsvervolging. De rechtbank veroordeelde de man wel, maar tot een lagere straf dan de vier jaar cel die het Openbaar Ministerie had geëist.

Supermarkt en cafetaria overvallen

Eind februari overviel de man binnen vier dagen de Poiesz-supermarkt in de wijk Baggelhuizen en cafetaria De Boemerang aan de Vaart Noordzijde. Hij had een sjaal voor zijn gezicht en een mes in de hand. In totaal maakte hij bij beide overvallen zo'n 500 euro buit.

De supermarktmanager moest daarna psychische hulp inschakelen voor zijn geschrokken caissières. Ook huurde hij tijdelijk extra beveiliging in. Hij heeft recht op bijna 1900 euro schadevergoeding, vindt de rechtbank. De eigenaresse van de cafetaria gaat naar eigen zeggen sinds de overval niet meer met plezier naar haar zaak. De Assenaar moet haar 450 euro schadevergoeding betalen.

'Schrikbewind'

Volgens de overvaller voerde de man bij wie hij in huis woonde een schrikbewind over hem en zijn vriendin. De vrouw moest als prostituee werken en het geld afdragen aan de huisbaas en hij zelf moest inbreken en overvallen plegen om aan geld te komen. De huiseigenaar, een man die volgens de 42-jarige Assenaar in de criminaliteit zat, had naar eigen zeggen geld tegoed van de twee.

De man zou de overvaller en zijn vriendin onder meer hebben overgoten met benzine en hebben gedreigd ze in brand te steken. Ook mishandelde hij de twee en dreigde hij hun vingers eraf te hakken als ze niet snel zouden betalen. De 42-jarige overvaller heeft verklaard dat hij geen andere mogelijkheid zag dan misdrijven plegen. Soms zocht hij de plek van een overval of inbraak zelf uit en soms deed zijn huisbaas dat.

112 gebeld

Toch is het volgens de rechtbank zijn eigen keuze geweest om bij de man in de wijk Baggelhuizen in huis te gaan wonen. Hij en zijn vriendin hebben ook wel de kans gehad de situatie te ontvluchten door bijvoorbeeld naar de politie te gaan, vindt de rechtbank.

Uiteindelijk deed de man dat vlak voordat hij een derde overval zou gaan plegen. Deze keer was een ander Poiesz-filiaal in Assen aan de beurt. In plaats van die te overvallen, liep de man naar de bedrijfsleider en vroeg hij of hij 112 mocht bellen, omdat hij anders domme dingen zou gaan doen. Sinds die dag zit hij vast.

De vroegere huisbaas is ook opgepakt. Hij verschijnt later voor de rechter vanwege mensenhandel.

