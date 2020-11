Bejaarde zussen de cel in voor poging omkoping misbruikslachtoffer

Twee zussen van 80 en 81 jaar moeten een half jaar de cel in, omdat zij een misbruikslachtoffer probeerden om te kopen in het strafproces tegen hun broer.

Daarbij draait het om de zaak tegen een voormalige kinderpsychiater van GGZ Drenthe. Hij werd in Nepal tot zeven jaar cel veroordeeld voor het misbruiken van twee minderjarige jongens.

Tienduizenden dollars geboden

De man uit Makkinga werd in 2018 in Nepal opgepakt in een hotelkamer in bijzijn van een jongen. In afwachting van zijn proces reisden zijn zussen naar het land. Volgens de rechtbank is bewezen dat de bejaarde vrouwen een slachtoffer tienduizenden dollars boden als hij zijn verklaring zou intrekken. Een van de zussen verstopte bovendien harde schijven van haar broer, waarop kinderporno stond.

Unieke zaak

Tegen de zussen was een jaar cel geëist. Vanwege de hoge leeftijd van de vrouwen en omdat ze geen strafblad hebben, gaat de rechter voor een lagere straf. Volgens het OM komt het in Nepal vaker voor dat het kind of de ouders daarvan omgekocht worden zodat een rechtszaak wordt voorkomen. De zaak is uniek omdat een Nederlandse rechtbank niet eerder uitspraak heeft gedaan in een vergelijkbare zaak.

De voormalige kinderpsychiater is vervroegd vrijgelaten en zou weer in Nederland zijn. Ook hier dreigt hij vervolgd te worden.

