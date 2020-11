Taxiwerq weet nog niet of derde periode coronasteun nodig is

Bij de eerste twee regelingen kreeg Taxiwerq in totaal ruim 16 miljoen euro, het hoogste bedrag in Drenthe.

"We hebben een kleine drieduizend taxichauffeurs in dienst die werken voor taxibedrijven in heel Nederland", vertelt commercieel directeur Rutger Smale. "Na het uitbreken van de coronacrisis kwam veel vervoer tot stilstand. Dan moet je denken aan ouderenvervoer, mensen met een handicap, kinderen die naar speciaal onderwijs gaan. Toen de maatregelen werden versoepeld kwam het weer op gang, maar we zien dat het vervoer nog steeds niet op peil is."

Payrollers

De top drie van alle bedrijven die in Drenthe overheidssteun kregen om personeel te kunnen doorbetalen bestaat uit payrollbedrijven. Een payrollbedrijf is vergelijkbaar met een uitzendbureau.

"Dat verbaast mij niet", zegt Smale. "Dergelijke bedrijven hebben veel mensen in dienst, je praat over behoorlijke aantallen. Onze werknemers staan bij ons in Hoogeveen onder arbeidscontract, maar die werknemer kan bij wijze van spreken ook in Limburg wonen."

Beraden op nieuwe steun

De overheidssteun wordt uitgekeerd op basis van een schatting van het omzetverlies. Uiteindelijk vindt een afrekening plaats. Als het omzetverlies van bedrijven minder blijkt dan eerder verwacht moet de steun geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald.

"Ik denk dat wij een groot deel van het geld moeten terugbetalen", verwacht Smale. "We zijn ons nog aan het beraden of we voor de volgende periode opnieuw steun nodig hebben. Er zijn nu weer maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen en dat heeft meteen weer z'n weerslag op het vervoer."

"We hebben het bedrijf aangepast aan de omstandigheden. We hebben een deel van de arbeidscontracten niet verlengd. We hebben niemand ontslagen. Via natuurlijk verloop hebben we helaas van een deel van de werknemers tijdelijk afscheid moeten nemen. Ik zeg tijdelijk, omdat het werk wel weer zal aantrekken, maar dat zal afhangen van de ontwikkelingen rond corona en hoe snel kwetsbare doelgroepen weer gebruik gaan maken van speciaal vervoer."

Vakbonden

Afgelopen zomer kreeg Taxiwerq het aan de stok met de vakbonden. Loon zou gebrekkig worden doorbetaald en arbeidscontracten zouden onterecht zijn aangepast of opgezegd. "We hebben vanaf half maart samen met onze werknemers en opdrachtgevers heel veel moeten optuigen. Helaas gaat er dan ook bij individuen wel eens iets fout. We hebben daar met iedereen gesprekken over gevoerd en gelukkig kunnen we die periode achter ons laten. Het is allemaal opgelost."

