Plan voor cultuurhuis Hoogeveen van tafel

De Tamboer, de bibliotheek en Het Podium komen niet onder een dak in Hoogeveen. Door een gebrek aan geld is het onderzoek naar een cultuurcomplex stopgezet.

"Het is niet realistisch om te denken dat we onder deze omstandigheden een nieuw cultuurcomplex kunnen realiseren. Het is onze prioriteit om de huidige culturele functies overeind te houden", zegt wethouder Janita Tabak.

Het idee om De Tamboer te verbouwen en daar ook Het Podium, de bieb, de Verhalenwerf, de Historische Kring en Scala Centrum voor de Kunsten in onder te brengen zou 29 miljoen euro kosten, waarvan 15 miljoen euro aan bouwkosten. En dat terwijl Hoogeveen juist moet bezuinigen om de financiën weer op orde te krijgen.

Samenwerken

Een onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen was al in volle gang. Daarvoor was bijna een half miljoen euro beschikbaar. "Op dit moment worden de rekeningen opgemaakt om te bepalen hoeveel geld er over is", stelt de gemeente.

Het definitief stopzetten van het onderzoek komt niet als een verrassing. Afgelopen juli liet de inmiddels vertrokken bibliotheek-directeur Pieter Jan Huysse al weten dat geld ontbreekt voor het uitvoeren van de plannen. "De gesprekken hebben in elk geval opgeleverd dat je elkaar als cultuurpartner beter begrijpt en ziet hoe je elkaar kunt aanvullen."

Hij verwachtte dat de culturele instellingen in Hoogeveen hoe dan ook beter samen gaan werken, ongeacht of ze onder één dak komen of niet.

