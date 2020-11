Overvaller tankstation Schoonoord naar psychiatrische kliniek

Een gevangenisstraf van 565 dagen, waarvan 365 voorwaardelijk. Die straf legde de rechtbank op aan een 25-jarige man uit Schoonoord, die in november vorig jaar een tankstation in zijn woonplaats overviel. Na zijn celstraf moet hij worden opgenomen in een psychiatrische kliniek.

Omdat de man al tweehonderd dagen in voorarrest heeft gezeten, zit het onvoorwaardelijke deel van zijn gevangenisstraf erop en wordt hij morgen naar de kliniek gebracht. De rechtbank vindt het belangrijk dat de man behandeld wordt voor zijn psychische problemen en drugsverslaving.

Doorgedraaid

Dat hij op 4 november vorig jaar het tankstation in Schoonoord binnenliep, de medewerkster bedreigde en geld eiste, was volgens de Schoonoorder een schreeuw om hulp. Hij had al nachten niet geslapen, gebruikte heel veel speed en was daardoor helemaal doorgedraaid.

Met 200 euro uit de kassa ging hij er vandoor. De medewerkster bleef doodsbang achter en heeft tot op de dag van vandaag last van wat haar is overkomen. De man moet zo'n 1100 euro schadevergoeding betalen, bepaalde de rechtbank.

Naar een kliniek

Tijdens de rechtszaak vorige week gaf de Schoonoorder ook aan dat hij dat wilde betalen, omdat hij zich erg schaamt en spijt heeft. Hij heeft de vrouw vlak na zijn arrestatie ook een excuusbrief geschreven.

Het afgelopen jaar is de man al in verschillende klinieken geplaatst om met een behandeling te beginnen in afwachting van de strafzaak, maar dat ging steeds mis omdat de man zich niet aan de regels hield. Hij werd daarom teruggebracht naar de gevangenis. Als hij het nu verpest, moet hij alsnog een jaar de cel in.

