Otten kan FVD-zetel innemen, maar denkt er nog over na

Susan Teunissen stond nog boven de Drentse Otten op de lijst, maar bedankt voor een plek in het parlement. Otten zelf wil kijken waar hij "de beste resultaten kan boeken".

"De vraag is: waar hebben we de grootste politieke slagkracht?" vraagt Otten zich af. "We hebben natuurlijk een best goede positie in de Eerste Kamer." De Groep-Otten (GO) heeft twee zetels in de senaat, waar de coalitie geen meerderheid heeft. Al eerder heeft het kabinet moeten aankloppen bij GO voor steun.

Het hangt er ook van af wie uiteindelijk de zetel van Otten dan weer inneemt in de Eerste Kamer. Op de kandidatenlijsten waarmee Forum voor Democratie de verkiezingen zijn ingegaan, staan aanhangers van oud-partijleider Thierry Baudet en van Otten, die in 2019 na ruzie uit de partij stapte.

Otten zegt overigens niet dat hij met leedvermaak naar de crisis in zijn oude partij kijkt. "Tragisch", noemt hij het gedoe. Een terugkeer sluit hij volledig uit, ook zonder Baudet is het niet meer zijn partij. "Wat een failliete boel", zegt Otten erover.

