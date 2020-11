Het is Nationale Check Je Wachtwoorden Dag: vijf online tips

Vandaag is de Nationale Check Je Wachtwoorden Dag. Daarbij wordt het belang van een veilig wachtwoord extra belicht, want niemand zit te wachten op hackers.

Maar het bedenken en onthouden van een goed wachtwoord is best lastig en veranderen we dat wachtwoord vaak genoeg? RTV Drenthe plaatste daarom vandaag de stelling: 'Ik verander regelmatig mijn wachtwoord'.

Stelling

Uit de steekproef onder onze websitebezoekers blijkt dat een ruime meerderheid vindt dat hij of zij vaker van wachtwoord zou moeten wisselen. Om 17.00 uur waren er ruim 700 stemmen uitgebracht. Ruim 65 procent geeft aan vaak voor langere tijd hetzelfde wachtwoord te houden. Een kleine 35 procent past wel regelmatig het wachtwoord aan.

Maar hoe zorg je voor een veilige online omgeving? Wij vroegen ICT-specialist Frank Bloupot van IT Lions in Assen om tips.

Tip 1: Verschillende wachtwoorden

Heb jij ook zoveel verschillende diensten met allemaal een eigen inlog? Bloupot ziet dat ook. "We hebben steeds meer verschillende wachtwoorden nodig, omdat we steeds meer online diensten gebruiken. Zorg ervoor dat je niet voor alle diensten hetzelfde wachtwoord gebruikt." Hoe verleidelijk en makkelijk dat ook is, volgens Bloupot is het voor hackers heel gemakkelijk om een ontfutseld wachtwoord ook bij andere diensten uit te proberen.

Tip 2: Lengte

Een variatie van cijfers, letters en tekens is heel goed bij een wachtwoord, maar volgens de ICT-specialist is dat niet het belangrijkste. "Vooral de lengte is belangrijk. Hoe langer het wachtwoord, des te lastiger is het voor hackers om er achter te komen."

Tip 3: Onlogisch

"Kies niet voor een wachtwoord dat voor de hand ligt", zegt Bloupot. "Dus niet de namen van partner of huisdieren en ook niet je geboortedatum. Wat goed werkt, is voor jezelf wat zinnetjes bedenken en dan van ieder woord de eerste letter gebruiken. Dat ziet er onlogisch uit, maar is wel goed te onthouden."

Tip 4: Veranderen

Verander zo nu en dan de wachtwoorden. Voor de ene dienst belangrijker dan voor de andere. "Vooral je e-mailaccount moet je goed afschermen. Dat is belangrijk, dus verander daar regelmatig het wachtwoord", laat Bloupot weten.

Tip 5: Gaat het mis? Schaam je niet!

Hij merkt dat mensen zich schamen als ze het slachtoffer worden van cybercrime of een hacker. Dat is volgens hem niet nodig. "We krijgen er allemaal mee te maken. Iedereen krijgt foute mailtjes en niet in alle gevallen ben je daadwerkelijk gehackt. Twijfel je of dat het geval is, laat het checken door een expert."