Uitspraak hoger beroep No Surrender na vertraging op 16 december

De rechtbank in Assen verbood No Surrender (Rechten: ANP/Bas Czerwinski)

Het gerechtshof in Leeuwarden doet 16 december uitspraak in het hoger beroep van No Surrender. De motorclub werd vorig jaar door de rechtbank in Assen verboden.

Volgens de rechtbank is No Surrender een gevaar voor de openbare orde. De motorclub ging tegen dit oordeel in hoger beroep.

Vertraging vanwege chapters

De zitting bij het gerechtshof in Leeuwarden was in september, maar de zaak liep vertraging op. Het Openbaar Ministerie heeft het proces aangespannen tegen No Surrender als koepel, zonder de dertig afdelingen (chapters), in Nederland bij naam te noemen. Het gerechtshof had daardoor niet de chapters opgeroepen als belanghebbende voor de behandeling op 11 september. Dit gebeurde op 18 september alsnog, zegt de voorzitter van het hof.

Vandaag was er één chapter die als belanghebbende van zich liet horen. Het gaat om Los Hermanos uit Alkmaar. De leden zeggen een zelfstandige vereniging te zijn. Een eventueel verbod op de koepel No Surrender zou hen niet mogen treffen, vinden ze. De advocaten van No Surrender zeiden in september ook dat van een landelijke organisatie geen sprake is.

Henk Kuipers

No Surrender bestaat sinds 2013. Eerder deze maand werd voormalig captain Henk Kuipers uit Emmen nog veroordeeld tot tien jaar cel voor leiding geven aan een criminele organisatie, maar ook aan ernstige mishandelingen, afpersing en diefstal met geweld. Drie andere oud-kopstukken kregen gevangenisstraffen tot vier jaar.