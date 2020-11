Praktijkonderwijs zonder begeleiding bevalt leerlingen prima

"Ik ben vandaag aan het straten en vanochtend heb ik huiswerk gemaakt", zegt leerling Leon Docter. Hij loopt deze week een extra dag stage bij het aannemersbedrijf om maar zoveel mogelijk bezig te blijven nu de school dicht is.

"We hebben van school opdracht gekregen om vandaag een fotolijstje te maken. Dat mag met lego, met hout of met metaaldraadjes. Noem maar op. Dat moeten we morgen inleveren", vertelt Leon. Hij denkt dat het zeker gaat lukken om die opdracht te doen.

Tijd om extra te oefenen

Leerling Marijn de Vries, die in hetzelfde gezinshuis in Assen woont, is bezig om een compostbak te maken. Op school had hij dat al eens gedaan en zo kan hij bij huis nog een keertje extra oefenen. "Het is vervelend dat de school dicht is, maar voor de veiligheid is het beter", zegt Marijn.

Pleegouder Johan Heulink heeft Leon en Marijn buiten aan het werk gezet. "De jongens moeten ook frisse lucht krijgen en hebben een beetje beweging nodig. Dus hebben we gezegd: ga buiten maar aan het werk. De opdracht van school is niet zo moeilijk. Die kunnen ze na de thee ook nog wel doen", zegt Heulink.

De leerlingen doen de opdrachten zonder begeleiding van school. "Nou, ik ben ook aanwezig", lacht Heulink.

Tekst gaat verder onder de foto

De opracht is pepernoten bakken (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

Pepernoten bakken

Naomi Greevink en Nancy Hamstra doen praktijkonderwijs richting horeca en kregen via de mail een opdracht om pepernoten te bakken. Ze hebben zelf de ingrediënten gehaald en een instructievideo bekeken hoe ze het deeg moeten maken. Nadat het deeg heeft liggen stijven in de koelkast, draaien ze er balletjes van en leggen die op de bakplaat.

Ze vinden het helemaal niet erg dat er geen begeleiding vanuit school is. Sterker nog: ze vinden thuiswerken leuker dan op school. "Weet je waarom? Omdat je op school niks zelf mag doen", grinnikt Nancy. "En je krijgt nu geen commentaar", vult Naomi aan.

Hup, daar gaan de pepernoten de oven in. "Die gaan we straks zelf opeten", zegt Nancy.

PrO Assen hoopt maandag weer open te kunnen.

Lees ook: