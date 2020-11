Assenaar belangrijke schakel in drugslijn Denemarken: zes jaar cel geëist

De man zorgde er volgens de officier van justitie voor dat er in augustus en september 2016 veertien pakketten met drugs vanuit Nederland naar het Deense Ikast werden verstuurd. In totaal ging het om ongeveer 200 kilo.



Een 34-jarige handlanger uit Groningen hoorde bij de rechtbank in Assen vier jaar cel eisen voor medeplichtigheid. Hij zorgde ervoor dat de Assenaar de pakketten kon versturen, door online de betalingen en de labels voor de pakketten te regelen bij pakketservice DPD. De Assenaar regelde dan de verzending door de drugspakketten in te leveren bij DPD-servicepunten in Meppel, Soest en Amersfoort.



Drugs onderschept in Meppel

Bij één zo'n servicepunt, in een tankstation in Meppel, werden in september 2016 met behulp van een oplettende medewerkster twee pakketten met harddrugs ontdekt. Zij vertrouwde het niet, omdat de jongen die ze inleverde zich verdacht gedroeg. In de auto zat hij de pakketten nog grondig dicht te plakken en eenmaal binnen bij het servicepunt probeerde hij de bewakingscamera's te ontwijken.



Toen DPD-medewerkers de pakketten open maakten, bleek er in totaal één kilo cocaïne en 19,5 kilo speed in te zitten, bestemd voor een adres in Ikast. Toen de politie daar drie dagen later een inval deed, vonden ze in de woning tientallen kilo's harddrugs, zoals cocaïne, speed, xtc en heroïne. De 28-jarige bewoner werd aangehouden en is inmiddels veroordeeld tot veertien jaar cel.



Baan kwijt

Uit onderzoek bleek dat een deel van de drugs in het Deense huis uit dezelfde partij kwam als dat in de onderschepte pakketten in Meppel. Ook ontdekte de politie toen dat in de weken ervoor ook al twaalf pakketten vanuit Meppel, Soest en Amersfoort waren verstuurd naar dat adres. Op camerabeelden zagen rechercheurs dat het steeds de Assenaar was die de pakketten inleverde.



De Assenaar ontkende dat hij iets met drugshandel te maken had. De Groninger wist naar eigen zeggen ook niks van de drugs in de pakketten. Hij zou alleen de Assenaar hebben geholpen met de labels en hij kreeg er ook wat geld voor. Dat kon hij goed gebruiken, omdat hij in die tijd net zijn baan bij een callcenter was kwijtgeraakt. De man uit Assen kende hij van het werk. Ze waren vrienden geworden.



Busje met verborgen ruimte

Eind april 2017 werden de mannen in Amstelveen opgepakt in een busje met een verborgen ruimte. Die was op dat moment leeg, maar volgens de officier van justitie staat vast dat de twee regelmatig in opdracht drugs vervoerden met het busje, dat op naam stond van de Groninger. Uit tapgesprekken, een peilbaken onder de auto en observaties van de politie bleek dat de twee in de eerste maanden van 2017 heel vaak samen kriskras door Nederland reden.



Volgens het OM is duidelijk dat de twee deel uitmaakten van een organisatie, waarin ze niet aan de touwtjes trokken. "Maar ze waren wel een belangrijke schakel in deze grote drugslijn." Omdat het inmiddels ruim 3,5 jaar geleden is dat de twee zijn opgepakt, eiste de officier wat lagere straffen. Als de zaak nieuw was geweest, had hij zeven en vijf jaar cel geëist, legde hij uit.



Illegale energiecontracten

De Groninger zei in de rechtbank dat de Assenaar vaak afspraken in het Westen had en hij 'voor de gezelligheid' meeging. Vaak stond hij dan urenlang op de man uit Assen te wachten op de plekken waar die afspraken had. Hij vertelde dat hij dacht dat de afspraken met het aanstaande huwelijk van de man te maken hadden.



De Assenaar zelf verklaarde dat hij illegaal energiecontracten verkocht en dat hij juist vaak met de Groninger mee op pad ging, omdat die geheimzinnige afspraken in het Westen had. De pakketjes zou hij in 2016 in opdracht van de Groninger hebben gepost. Zijn verhalen geloofde de officier van justitie niet.



Maar ook de Groninger deed zich volgens de aanklager dommer voor dan hij is. In zijn huis werden aantekeningen gevonden over hoe de grenscontrole in Denemarken zou kunnen worden omzeild en in zijn telefoon stonden aantekeningen over witwassen en drugshandel. De man verklaarde bij de politie dat hij wel 'een onderbuikgevoel' had bij de klussen van de Assenaar. Volgens de officier had de Groninger beter moeten weten, helemaal omdat hij jaren geleden zelf bij de politie heeft gewerkt.



Derde verdachte

Morgen staat nog een 50-jarige medeverdachte uit Soesterberg terecht. De Assenaar had op de dag van hun arrestatie een afspraak met hem. Toen de politie later een inval deed in de woning van de Utrechter, vonden agenten twintig kilo harddrugs en 78 kilo hennep. Het OM gaat er vanuit dat hij bijna 700.000 euro heeft verdiend met de drugshandel en wil dat hij dat afdraagt aan de staat.