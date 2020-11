FvD Drenthe: 'Met weglopen verander je niets'

Het landelijke Forum voor Democratie is twee dagen later een kapiteinloos schip na het opstappen van partijvoorzitter Thierry Baudet gisteren en Tweede Kamerlid Theo Hiddema vandaag. Hoe dat schip gaat varen, is koffiedik kijken: "En met mijn matige TOTO-kwaliteiten waag ik me daar niet aan als je het niet erg vindt."

Het stof moet volgens het Statenlid eerst gaan liggen: "Je eet een boterhammetje en er is weer iets gebeurd. Het heeft geen nut om iets te zeggen dat straks alweer is ingehaald door iets nieuws."

Eensgezind

Blinde houdt hoop dat zijn partij eensgezind uit de strijd komt en dat Baudet behouden blijft voor de partij: "Dat hij aangaf te stoppen als lijsttrekker, daar schrok ik eerlijk gezegd wel van. Hij is toch degene die de club heeft opgericht. Zijn boeken waren voor veel van ons een inspiratie. Ik heb begrip voor zijn besluit, maar hoop ten zeerste dat hij bij de partij betrokken blijft."

Over uitspraken van partijkopstuk Annabel Nanninga, die eerder meldde dat Baudet de partij in twee dagen kapot heeft gemaakt, doet Blinde geen uitspraken: "Ik denk dat het belangrijk is om even rust te nemen en niet in alle emotie te reageren op berichten die kort na elkaar verspreid worden."

Alle ophef zal zijn weerslag wel hebben op Blinde, al is die invloed beperkt: "Het zou misschien een beetje invloed kunnen hebben op de nachtrust, maar het doet niets af aan ons werk." Morgen is het weer 'woensdag provinciedag'.

Aan opstappen, in navolging van zijn collega's in de provincie Overijssel, denkt Blinde geen moment: " Dat vind ik heel prematuur. Het bommetje is net ontploft. Ik heb altijd aangegeven dat ik niet weg zal lopen. Daarmee veroordeel ik de mensen die wel zijn gestopt overigens niet. Met weglopen verander je alleen niets en ik denk dat we in een grote mensenwereld leven. Daarin zit het soms mee en soms tegen."

Gedrag JFVD

Al een tijdje pakken donkere wolken zich samen boven de partij. Zo kwam afgelopen weekend naar buiten dat de landelijke jongerenafdeling van Forum voor Democratie (JFVD) er homofobe en extreemrechtse ideeën op na zou houden. Deze werden gedeeld in appgroepen en op Instagram. De partij heeft zich inmiddels van de jongerentak gedistantieerd.

In perspectief

Blinde geeft tot slot aan alles even de tijd te willen geven om het te verwerken: "Er komt veel op de partij af en ook op de mensen die het betreft. Laten we even de pauzeknop indrukken om het daarna in alle bezinning te bespreken."