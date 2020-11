Drentse limoncello wint prestigieuze prijs in China

Ze wonnen al drie keer goud in Londen tijdens de International Wine & Spirit Competition en nu zijn ze ook in China in de prijzen gevallen. Het succes van de makers, Melissa Oosten en Titus Meijer uit Peize, houdt maar niet op.

Hun Drunken Monkey limoncello was de enige limoncello die überhaupt in de prijzen viel. De prijs is gericht op het verbreden van de Chinese markt.

"Dat is echt heel bijzonder", vertelt Meijer. "Het blijft natuurlijk een verrassing dat we ook in China weer hebben gewonnen. Maar het begint eigenlijk een beetje gewoon te worden."

Vlieland als startpunt

De limoncello van Oosten en Meijer gaat inmiddels de hele wereld over, maar het begon op Vlieland. Oosten liep Meijer daar tegen het lijf. "Ik proefde het recept van Meijer op het eiland en ik dacht: dit is mooi spul, daar moeten we wat mee gaan doen", vertelt Oosten. "Ik werkte in de horeca in Assen en daar ben ik de limoncello gaan verkopen."

Schil zo dun mogelijk

De basis voor de limoncello zijn de schillen van een citroen. De citroenen worden met de hand geschild. "Het liefst zo dun mogelijk, want je wil eigenlijk alleen het gele van de schil gebruiken", legt Meijer uit. "Het witte gedeelte is heel bitter van smaak. Dat wil je er niet in hebben, dus schillen we met de hand. Een paar keer per week komt een aantal dames ons helpen met schillen. Zij schillen dan 75 kilo op een avond."

Verhuizen?

Inmiddels hebben Oosten en Meijer de schuur achter hun huis in Peize helemaal verbouwd. Vanaf volgend jaar gaan ze daar in hun smaakatelier de beroemde limoncello maken. Maar of de ruimte wel groot genoeg is, is nog maar de vraag. "We hebben eerlijk gezegd al wel gekeken naar grotere ruimtes, maar we willen het ook gewoon mooi en exclusief houden. We kunnen eventueel nog wel de hoogte in en er zit nog wat ruimte naast het gebouw", vertelt Oosten.

"En we blijven graag in Peize", vult Titus aan. "Op onze flessen staat ook: Peize Holland. Ik vind daarom ook dat we in het dorp moeten blijven. We hebben nog een externe locatie, maar we hopen na de kerstdrukte alles hierheen te verhuizen." Tijdens de kerst maken de Peizenaren zo'n twee- tot drieduizend flessen limoncello per week: "Dan blijft het voor iedereen leuk", lacht Titus.