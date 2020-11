Emmenaar Nico Broekema wil Baudet voor de rechter slepen

Nico Broekema wil dat Thierry Baudet zijn uitspraken over hem rechtzet. In het televisieprogramma Jinek zei Baudet begin deze maand dat Broekema in 2016 is ontslagen wegens fraude bij de gemeente Westland en dat hij een schadeclaim van 170.000 euro heeft moeten betalen.

"Die uitspraken zijn volstrekt belachelijk", zegt Broekema. "Een volksvertegenwoordiger hoort de feiten te kennen."

'Smaad en laster'

In 2016 werd de in Emmen wonende griffier ontslagen, omdat hij in zijn functie uitgaven zou hebben gedaan aan dingen die niks met zijn werk te maken hadden. Ook zou hij medewerkers en derden 'ongepast hebben bejegend'. In 2018 oordeelde de ambtenarenrechter dat de Zuid-Hollandse gemeente Broekema terecht had ontslagen. Broekema vocht die uitspraak aan en stapte naar de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. Met succes, want in september veegde de hoogste ambtenarenrechter de beschuldigingen van tafel.

Broekema wil daarom dat Baudet zijn uitspraken intrekt. "Dit is smaad en laster. Baudet hoort op de hoogte te zijn en dat is duidelijk niet het geval", zegt Broekema.

Contact tussen advocaten

Op dit moment is er gerechtelijk verkeer tussen de advocaat van Broekema en de advocaat van Baudet. "Ik heb gehoord dat Baudet niet van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep zou hebben geweten", zegt Broekema. "Er is nu dus contact tussen de advocaten. Dit kan leiden tot een rechtszaak tegen Baudet. Overigens gaat het mij niet om de persoon Baudet, maar ik wil dat de juiste feiten worden vermeld."