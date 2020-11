75 snelgroeiende bedrijven in Drenthe in 2019

Drenthe telde vorig jaar 75 zogeheten Scale-ups, dat zijn bedrijven waarvan het aantal werknemers in de afgelopen drie jaar met minstens 20 procent per jaar is gegroeid. Het gaat om 6 procent van het totale aantal bedrijven in Drenthe.

Dat blijkt uit cijfers die het CBS op een rijtje heeft gezet voor het Erasmus Centre for Entrepeneurship in Rotterdam.

In 2018 telde Drenthe ook al 75 snelgroeiende bedrijven. Dat betekent dat de groei van het aantal Scale-ups stabiliseert. In 2017 was er nog een stijging van 30 procent en in 2018 een stijging van 15 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Het Erasmus Centre for Entrepeneurship maakte in maart al een lijst van 250 snelstgroeiende bedrijven in Nederland bekend. Daarin staan ook twee Drentse bedrijven: Expertcheese uit Hoogeveen, een bedrijf dat kazen opkoopt die niet meer kunnen verkocht omdat er bijvoorbeeld verkleuringen of een verkeerd label op de korst zitten. De kazen worden ontdaan van de korst, gewassen en opnieuw verpakt. Ook Bolkesteijn Infrastructuur uit Hoogeveen staat in de top 250.

RTV Drenthe maakte in 2016 een reportage over Expertcheese:

Kaasbedrijf in Hoogeveen groeit snel