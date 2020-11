Opsporingsbevel voor man die in Roden fabriek voor gasloze CV-ketels zou bouwen

Met de uitvinding zouden radiatoren gewoon in de woning kunnen blijven (Rechten: Ri via Pixabay)

Tegen de oprichter van het bedrijf Wubaro dat in Roden een fabriek voor gasloze CV-ketels zou bouwen is een opsporingsbevel uitgevaardigd. De curator had de rechter-commissaris daar om gevraagd. Wubaro werd vorige maand failliet verklaard.

Oprichter W. van der R. kwam vorig jaar in het nieuws. Hij zou een nieuw soort warmtepomp hebben uitgevonden die de bestaande CV-ketel zou kunnen vervangen. Leidingen en radiotoren zouden kunnen blijven zitten, terwijl een gewone warmtepomp alleen geschikt is voor vloerverwarming. Experts waren meteen al sceptisch.

Van der R. zou met zijn bedrijf Wubaro een fabriek willen bouwen in Roden waar deze gasloze CV-ketels gemaakt zouden kunnen worden. De Drentse gedeputeerde Henk Brink en wethouder Henk Kosters van de gemeente Noordenveld tekenden daarvoor een overeenkomst met het bedrijf. De Rabobank gaf een lening van zo'n 1 miljoen euro.

'Luchtfietserij'

In juli dit jaar deed de politie invallen in Groningen en Drenthe nadat de Rabobank aangifte had gedaan van oplichting en valsheid in geschrifte. De lening zou zijn verstrekt op basis van valse informatie. "Ik krijg steeds meer de indruk dat het allemaal luchtfietserij was", zegt curator Jan Hein Mastenbroek die het faillissement afhandelt.

"De 1 miljoen euro is opgegaan aan hoge managementfees en leningen voor Van der R., zijn compagnon V.G. en een derde persoon van wie ik de naam niet wil noemen. Managementfees zijn op zich niet vreemd, maar deze waren wel erg hoog," zegt Mastenbroek. "Ik kan niet zien dat er daadwerkelijk voorbereidingen zijn getroffen voor het bouwen van een fabriek in Roden of dat er geld daaraan is besteed."

De curator wil oprichter Van der R. graag spreken maar die is spoorloos. "Ik wil ook graag weten of er nu wel of niet een uitvinding is gedaan en wat de waarde daarvan is. Er is wel ergens patent voor aangevraagd, maar ik kan niet zien of die techniek wel echt ergens voor toepasbaar is," aldus curator Mastenbroek.

