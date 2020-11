Winnaar van auto is zoek in Zuidwolde

"We weten wie het lot heeft verkocht, maar niet wie hem heeft gekocht", zegt woordvoerder Tatiana Pijnenburg van de loterij. 'We vinden dat het prijzengeld bij de spelers hoort. Daarom doen we er alles aan om het de prijswinnaars te vinden."

Deze week staat de auto op de stoep bij de winkel die het lot verkocht. De hoop is dat mensen hierdoor nog eens hun goed in hun lades gaan kijken. Het lot, met nummer DR 46830, is nog geldig tot en met oudejaarsdag. Daarna is het niets meer waard.

Gisteren aan het eind van de middag werd de auto afgeleverd:

Bij de boekhandel vinden ze het niet gek dat het winnende lot nog niet is verzilverd. "Mensen komen vaak pas op oudejaarsdag het lot van het vorige jaar inleveren", weet medewerker Nienke Tichelaar. Ze vindt dat wel spannend. "Stel dat het scanapparaat het dan niet doet, dan kun je de prijs kwijtraken." Ze vermoedt dat het winnende lot nog ergens in een la ligt.

In totaal hebben negen winnaars van de auto's zich nog niet gemeld. "Vorig jaar zochten we nog naar zes prijswinnaars, toen zijn er drie gevonden", zegt Pijnenburg. Toen werd dezelfde actie gehouden. "We zijn heel blij met het resultaat. We hopen minstens zoveel prijswinnaars te vinden."