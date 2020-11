Provincie is niet actief op zoek naar wild edelhert

Ook al is het een imposant dier, het wilde edelhert is niet makkelijk te vinden (archieffoto) (Rechten: Saxifraga/Hans Dekker)

De provincie Drenthe is niet actief op zoek naar het wilde edelhert in Drenthe. Dat heeft de provincie gisteren kenbaar gemaakt op haar website.

Toch wil de provincie ook graag weten of het dier nog in Drenthe is. Hoe de provincie het antwoord op deze vraag wil krijgen, is nog onduidelijk. Eerder gaf de provincie aan dat ze het edelhert in de gaten houdt via wildcamera's.

"We liggen niet op de loer", laat een woordvoerder van de provincie weten. "We weten ook niet waar het hert is en of het überhaupt nog in Drenthe is."

Nulstand

Het edelhert loopt ruim twee jaar rond in Drenthe. Op 4 november heeft Rein Schonewille het dier nog gezien en gefilmd. Een woordvoerder van de provincie Drenthe gaf aan dat voor dit hert de nulstand geldt: verdoven, verplaatsen en als dat niet lukt: afschieten. Hier is kritiek op.

De nulstand voor het wilde edelhert is in strijd met het faunabeleidsplan van de provincie. Duizenden mensen hebben een petitie getekend om het edelhert juist welkom te heten in plaats van af te schieten.

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid is door de provincie als belangrijkste reden aangegeven voor het handhaven van de nulstand. De risico's voor het verkeer laat de provincie nu onderzoeken. "Als er een melding komt over het dier dan gaan we dan bekijken wat we moeten doen", laat een woordvoerder van de provincie vandaag weten.

Hiermee blijft onduidelijk of tijdens het onderzoek naar de verkeersveiligheid wordt vastgehouden aan de nulstand, mocht het edelhert gezien worden.

