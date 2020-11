'Hunebedden worden eigenlijk alleen bij toeval ontdekt'

Drenthe heeft 52 hunebedden... of zijn het er 53? Dat vraagt Paula zich af sinds ze las dat amateurarcheoloog Lammert Hingstman uit Bronneger zeker weet dat in een heuvel in Gasselte een hunebed ligt.

De burgemeester wil dat nu laten onderzoeken. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Die vraag stuurde Paula in naar Zoek het uit!.

Harrie Wolters, directeur van het Hunebedcentrum in Borger: "Eigenlijk is er nooit gericht een hunebed gevonden. De laatste is in de jaren 80 geweest, metersdiep onder de klei bij Delfzijl, gek genoeg. Daar verwachtte niemand nog een hunebed te vinden."

Hunebedden worden alleen bij toeval ontdekt. "Je kan er niet gericht naar zoeken en er is ook geen gerichte methode om ze te vinden", zegt Wolters.

Stuifzand

"We vermoeden dat in stuifzandgebieden nog onontdekte hunebedden kunnen liggen. In de middeleeuwen was er geen heide en waren er geen bomen, dus het zand kon ongehinderd opwaaien tegen een obstakel zoals een hunebed. Die zou dan op een gegeven moment helemaal overwaaid zijn met zand. Bijvoorbeeld in de Emmerdennen, of in de bossen op de Hondsrug zou het zomaar kunnen dat daar ergens een hunebed onder zit. Maar dat is beschermd gebied en dan kun je niet zomaar gaan graven."

Hunebedden werden bovengronds gebouwd, en vervolgens afgedekt met aarde zoals een grafheuvel. "Je zag niet het stenen skelet zoals je dat nu ziet, er zat een heuvel overheen. Misschien zag je nog een ingangetje met houten deurtje."

Bij toeval

Volgens Wolters is er geen ideale techniek om verborgen hunebedden op te sporen. "Als er een goeie methode was zouden we het doen. Met radartechnieken zou het wel mogelijk zijn om stenen te zien, maar die moeten dan niet te diep liggen. Meters zand is al te diep voor een radar om de stenen te kunnen opmerken. Dus als er een hunebed zou worden ontdekt dan zou dat al bij toeval zijn."

Overigens acht de directeur de kans dat er echt een hunebed bij Gasselte ligt klein: "Dat lijkt me sterk, zo dicht bij een woonwijk. Die zou dan allang eerder bij toeval ontdekt moeten zijn."

"Maar dat er nog verborgen hunebedden zijn, dat denk ik wel. Het zou mooi zijn als ik nog eens mee mocht maken dat er een verborgen hunebed ontdekt wordt", besluit de directeur van het Hunebedcentrum.

Gasselte

Het onderzoek naar het hunebed in Gasselte laat nog even op zich wachten. Dat stond gepland voor morgen, maar kan vanwege de verwachte slechte weeromstandigheden niet doorgaan. Het onderzoek met de grondradar wordt nu in de loop van volgende week gedaan.

Het grondradaronderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een afstudeeropdracht. Het onderzoek geeft een eerste indicatie of het een hunebed zou kunnen zijn. Als de uitslag veelbelovend is, dan wordt gekeken of er een archeologisch booronderzoek plaats kan vinden. Dat onderzoek moet definitief uitwijzen of het gaat om een nieuw, onontdekt hunebed.

