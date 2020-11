Carbidschieten mag ook dit jaar in Drenthe

Zo mag er met maximaal vier personen geschoten worden. Toeschouwers zijn niet toegestaan, die zullen het moeten hebben van het luisteren naar de knallen op afstand, in plaats van toekijken hoe er geschoten wordt. Bovendien mag er geen vermaak zijn in de vorm van bijvoorbeeld een tent of een tap.

Marco Out, voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe over de regels:

Maandag werd al bekend dat er in elk geval geen landelijk verbod op carbidschieten komt. Het idee bestond om in lijn met het landelijke vuurwerkverbod carbid in heel Nederland te verbieden. Veiligheidsregio's en gemeenten mogen daar nu zelf over beslissen.

"De belangrijkste boodschap vanuit de gemeenten naar inwoners, verenigingen en carbidclubs is dit jaar dat carbidschieten alleen verantwoord is indien dit gezond en veilig kan plaatsvinden. De geldende landelijke covidregels en lokale APV-regels zijn daarbij leidend", zegt Out. Als dat op bepaalde locaties niet mogelijk is, dan is het dringende advies om deze activiteit dit jaar daar niet door te laten gaan.