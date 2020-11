Assenaar bijt agent bij aanhouding na achtervolging

Gisteravond zag de politie de man met hoge snelheid over de A.H.G. Fokkerstraat in Assen rijden. Nadat hij staande werd gehouden en werd aangesproken, ging hij ervandoor.

Volgens de politie reed de man toen over fietspaden en groenstroken. Ook reed hij tegen het verkeer in en negeerde rode stoplichten. Langs het kanaal bij de Europaweg stopte hij en ging er rennend vandoor.

Een agent wist hem aan te houden, maar raakte daarbij gewond. De gewonde politieagent is in het ziekenhuis behandeld. De Assenaar zit nog vast. Er is onder meer onderzocht of hij drugs of alcohol op had. Het rijbewijs van de man is ingevorderd. De auto is in beslag genomen, omdat de APK was verlopen en de auto niet verzekerd was.