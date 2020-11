'Orange the World' van start als protest tegen geweld tegen vrouwen

'Aandacht heel hard nodig'

Zo ook in Hoogeveen, waar burgemeester Karel Loohuis er al vroeg bij was. "Als gemeente hebben wij een belangrijke taak om de veiligheid van onze inwoners te waarborgen, specifiek ook voor veiligheid van vrouwen in Hoogeveen. Daarom vinden we het belangrijk om zichtbaar aan deze actie mee te doen."

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat 45 procent van de vrouwen en meisjes. Esther Aarse van Soroptimistclub de Reestlanden (een club die opkomt voor vrouwen en meiden, red.) benadrukt het belang van de actie. "De aandacht is heel hard nodig, dat bewijzen ook deze cijfers. Of het nou seksuele intimidatie is of fysiek geweld, het is te veel."

'Meld geweld'

"We willen ook vooral oproepen om geweld te melden", vervolgt Aarse. "Veel vrouwen vinden het heel moeilijk om geweld te melden, omdat ze bijvoorbeeld niet weten waar en hoe ze dat kunnen doen."

Burgemeester Loohuis vind het belangrijk dat vrouwen veilig over straat kunnen in Hoogeveen. "Daarom moeten we als gemeente aandacht hebben voor mogelijke problemen, plekken waar het bijvoorbeeld te donker is. We moeten daar met maatregelen op inspelen, denk aan parkeerplaatsen in parkeergarages speciaal voor vrouwen. Maar aan de andere kant is er ook sprake van huiselijk geweld, waar we samen met de politie en justitie op moeten letten."

Doelstelling

Orange the World duurt tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. Aarse heeft een duidelijke doelstelling voor ogen. "We willen dat vrouwen zich niet meer alleen voelen. Zich door ons en anderen gesteund voelen en zich geroepen voelen het geweld te melden."

Loohuis sluit zich daar bij aan. "Schroom niet om geweld te melden bij de gemeente, de politie of bij iemand anders die je kan helpen. Aandacht is op dat moment belangrijk, dat iemand haar verhaal kan doen."