Bekerduel FC Emmen-FC Groningen op dinsdag 15 december

Het bekertoernooi moet vanwege de coronamaatregelen verder zonder amateurclubs. Daarom zijn voor de tweede ronde negen profclubs vrijgeloot. Op deze manier doen er in de achtste finales weer zestien teams mee. FC Emmen is niet vrijgeloot, en komt in de tweede ronde dus 'gewoon' in actie.

Wint de Drentse club de wedstrijd tegen de noorderburen, dan komt het in de achtste finale in actie op 19, 20 of 21 januari 2021.

Bekertoernooi

Eerder in het toernooi kwamen de Emmenaren in actie tegen FC Eindhoven. Dit team werd met 2-0 verslagen. Michael de Leeuw scoorde beide doelpunten in het laatste kwartier van de wedstrijd.

Lees ook: