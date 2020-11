Hof veroordeelt bejaarde man (80) tot celstraf voor seksueel misbruik

Een 80-jarige man is in hoger beroep veroordeeld voor het seksueel misbruiken van twee meisjes die op dat moment 6 en 7 jaar oud waren. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft hem veroordeeld tot 720 dagen gevangenisstraf, waarvan 586 dagen voorwaardelijk met een extra lange proeftijd van vijf jaar.

Omdat de man het onvoorwaardelijke gedeelte van die celstraf al in voorarrest heeft uitgezeten, hoeft hij niet terug naar de gevangenis. Het hof heeft daarvoor gekozen, omdat de gezondheid van de man, die tot zijn aanhouding in Emmer-Compascuum woonde, een stuk slechter is dan toen hij 2,5 jaar geleden werd opgepakt. Hij is gaan dementeren en heeft de ziekte van Parkinson. Daarom vindt het hof niet dat hij nog terug moet naar de gevangenis.

Wel heeft het hof bepaald dat de man verplicht in een zorginstelling moet blijven en dat hij tijdens zijn proeftijd geen contact mag hebben met kinderen onder de 12 jaar. Ook moet hij in totaal zo'n 2800 euro schadevergoeding aan beide slachtoffertjes betalen.

Snoepjes en koekjes

Toen de man nog in Emmer-Compascuum woonde, kwamen er altijd veel buurkinderen bij hem over de vloer. Ze kwamen graag langs, omdat de man ze snoepjes en lekkere koekjes gaf. In april 2018 vertelden twee meisjes, op dat moment 7 jaar, aan hun ouders dat de man aan ze had gezeten. Zij deden aangifte.

Het hof vindt te bewijzen dat het ene slachtoffer tussen juli 2017 en april 2018 meerdere keren is betast. Ze was nog maar 6 toen het begon. Het meisje legde een uitgebreide verklaring af in een speciale verhoorstudio voor kinderen. De man heeft bekend dat het twee keer zou zijn gebeurd. Volgens het meisje vaker.

Hij vergreep zich tussen januari en half april ook aan het andere slachtoffertje, stelt het hof. De rechtbank sprak de man daar eind 2018 van vrij, omdat hij het ontkende en er daardoor te weinig bewijs was. Het hof vindt wél dat er genoeg bewijs is. Ook dit meisje heeft bij de politie een uitgebreide verklaring afgelegd over wat haar is overkomen. Volgens het hof lijkt de manier waarop de man te werk ging zo op hoe het bij het andere slachtoffer ging, dat ook het misbruik van dit slachtoffertje bewezen kan worden.

Verzachtende omstandigheden

Het hof spreekt van 'zeer ernstige feiten'. Volgens een psycholoog is de bejaarde vanwege zijn geestelijke toestand verminderd toerekeningsvatbaar. Daar heeft het hof rekening mee gehouden bij de straf. Ook is hij nooit eerder veroordeeld.

Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep twee jaar cel, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk geëist, met daarbij ook een contactverbod met de slachtoffers en een gebiedsverbod voor zijn oude buurt. Dat laatste vond het hof, gezien zijn situatie, niet nodig.

