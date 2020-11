Stichting Carbidschieten Drenthe: 'Verknal het nu niet!'

"Zie het niet als vrijbrief", zegt John Schoonheim, voorzitter van Stichting Carbidschieten Drenthe. "Wees er zuinig op dat je het mag doen en verknal het nu niet."

Publiek niet welkom

Het was lange tijd nog maar de vraag of carbidschieten in Drenthe dit jaar door mocht gaan. Na het vuurwerkverbod bestond namelijk ook het idee om carbid te verbieden, om ziekenhuizen tijdens de jaarwisseling te ontlasten vanwege de coronaperikelen. Maar een landelijk verbod op carbid kwam er niet; de bal werd bij de burgemeesters van de twaalf Drentse provincies gelegd.

Die hebben vandaag besloten dat het carbidschieten door mag gaan, maar dan wel met verscherpte spelregels. Dit houdt in dat er maximaal vier mensen samen mogen schieten, die onderling anderhalf meter afstand houden. Er is geen publiek welkom en er mag geen vermaak zijn in de vorm van bijvoorbeeld een tent of een biertap.

"Dat is lastig", zegt Schoonheim. "Hoe zorg je ervoor dat toeschouwers op afstand blijven? Ik hoop gewoon dat iedereen zich aan de regels houdt, zodat we ook de komende jaren kunnen genieten van de knallen."

'Kiezen tussen twee kwaden'

De carbidteams zijn aan de ene kant blij dat ze mogen knallen, maar staan ook voor een uitdaging. "Het is een beetje kiezen tussen twee kwaden", zegt Harmjan Tabak van Carbidteam V.I.P. uit Diever.

"We knallen voor onszelf, maar ook voor de toeschouwers. En als die wegvallen, wat moet je dan?" De club denkt dat het lastige situaties kan opleveren als toeschouwers op eigen houtje besluiten om wel naar het carbidschieten te kijken.

Op 2 december overlegt V.I.P. met de gemeente Westerveld over de plannen voor oudejaarsdag. Daarna beslissen ze of het carbidschieten in Diever dit jaar doorgaat.

