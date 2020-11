Hogere celstraf voor ernstig mishandelen en vernederen ex-vriendin

Een 34-jarige voormalige inwoner van Hoogeveen moet van het gerechtshof in Leeuwarden veertien maanden de cel in. Hij heeft zijn ex-vriendin uit Hoogeveen zwaar mishandeld en haar vrijwel naakt de straat op gestuurd met een bord waar 'hoer' op stond. Ook moet hij haar 2500 euro schadevergoeding betalen, oordeelt het hof.

De man, die tegenwoordig in Arnhem woont, had in 2014 een relatie met de vrouw. Door zijn drugsgebruik begon hij zich steeds extremer te gedragen, vertelde de Hoogeveense later bij de politie. In juni en juli dat jaar heeft hij haar meerdere keren geschopt en geslagen.

Naakt de straat op

Door het geweld brak de vrouw een ruggenwervel. Ook zat ze onder de blauwe plekken toen de politie haar vond. Dat gebeurde nadat de man haar in haar onderbroek de straat op had gestuurd met om haar nek een piepschuim bord waar 'hoer' op stond. Het was haar straf, omdat ze in zijn ogen was vreemdgegaan met de bovenbuurman. De vrouw heeft dat altijd ontkend.

Een buurvrouw die het slachtoffer overstuur en bang zag lopen, belde de politie. Uit een lichamelijk onderzoek bleek dat ze meerdere keren ernstig was toegetakeld. De man kon diezelfde dag worden aangehouden. Zijn strafzaak kon uiteindelijk pas vier jaar later bij de rechtbank in Assen worden behandeld, omdat hij een tijd lang zoek was en meerdere keren van advocaat is gewisseld.

'Onmenselijk'

De rechtbank veroordeelde de Arnhemmer in 2018 tot één jaar celstraf. Zware mishandeling vond de rechtbank niet te bewijzen. Het hof ziet het geweld waarbij de vrouw haar wervel brak wel zo, ook omdat ze een paar jaar later nog last van haar rug had. Volgens het hof heeft de man zijn ex onmenselijk behandeld, maar bleek tijdens de zitting twee weken geleden dat hij dat nog steeds niet inziet.

Normaal gesproken zou hij in hoger beroep vijftien maanden cel hebben gekregen. Het hof trok er een maand af, omdat het proces opnieuw lang heeft stilgelegen.

