150 miljoen euro extra nodig voor natuuraanleg en -herstel in Drenthe

De kosten kunnen verder oplopen tot 150 miljoen euro als álle gewenste aanpassingen moeten worden doorgevoerd. Dat dat bedrag zo hoog uitvalt, heeft te maken met de stijgende grondprijzen. Daarbij is ook de uitvoering van natuurherstel complexer geworden, omdat er een dure opgave voor waterbeheer bij is gekomen.

Veel van het geld dat nodig is, kan worden verkregen via de Europese Unie (EU). Omdat het de verwachting is dat Drenthe ook in de toekomst in Brussel kan blijven aankloppen, is het tekort niet 150 maar 38 miljoen, al gaat het om een zogeheten berekend tekort. "Als het extra geld er niet komt, kunnen we het geplande natuurherstel niet uitvoeren", zegt gedeputeerde Henk Jumelet.

Prognose: nog meer geld nodig

Er lopen verschillende programma's en projecten om de aanleg en het herstel van natuur in onze provincie mogelijk te maken. Het is extra ingewikkeld omdat al die programma's samen moeten lopen met andere taken, zoals waterbeheer, behoud van akker- en weidevogels en het verminderen van stikstofuitstoot en -neerslag.

Vanaf 2016 was er vanuit het Natuurpact van 2013 in totaal 754 miljoen euro beschikbaar voor provincies om de natuur zelf te onderhouden, maar dat bedrag is niet meer genoeg, blijkt nu. De prognose is dat er minstens 890 miljoen euro nodig is. "Als we alles moeten doen wat we moeten doen, inclusief de tussentijdse stijgende kosten, is een kleine miljard euro nodig", zegt PvdA-Statenlid Michel Berends.

Door de gestegen grondprijzen en verplaatsingen van boerenbedrijven is alleen al 28 miljoen euro extra nodig. In het Natuurpact met het Rijk werd bovendien geen rekening gehouden met de extra kosten voor waterbeheersmaatregelen en de aanpassing van Drentse Beekdalen, die inmiddels zijn opgelopen tot 63 miljoen. Eigenlijk nemen de kosten op diverse aandachtsgebieden toe en is er niet genoeg geld om alles te doen wat nodig is.

Stikstof en de natuur: hoe zat het ook alweer? Nederland heeft verschillende beschermde natuurgebieden, zoals Nationale Parken, Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland, die door verschillende wetten en regels beschermd worden. In veel Natura 2000-gebieden is al jarenlang sprake van een stikstofoverschot. Dat komt bijvoorbeeld door mest van landbouwbedrijven en door uitstoot van industrie en uitlaatgassen en die zijn schadelijk voor de natuur. Plantensoorten die niet goed tegen stikstof kunnen verdwijnen daardoor en daarmee ook de dieren die van die planten leven. Tegelijk komen er andere plantensoorten voor in de plaats die wel van stikstof houden, maar die verdringen de oorspronkelijke flora en fauna.

Geen uitvoering als het geld er niet is

Het kabinet heeft Drenthe opgedragen om 15.500 hectare natuur in onze provincie te realiseren van in totaal 80.000 hectare. Van die 15.500 hectare moet ruim 7300 hectare nog worden aangelegd. Natuurprojecten kosten vaak tijd en de grond voor die projecten moet worden aangekocht of geruild. Er zijn vaak grote (boeren)belangen in een toekomstig natuurgebied en bedrijven moeten worden uitgekocht, verplaatst of de bedrijfsvoering moet worden aangepast. En dan moet de aanleg of het herstel van natuur nog beginnen.

"In het Natuurpact zijn afspraken over het geld gemaakt met het Rijk. Sinds het pact wordt al gediscussieerd of alle doelen haalbaar zijn met het beschikbare geld", legt Jumelet uit. Volgens de gedeputeerde zijn er geen lopende projecten die financieel nog niet rond zijn en worden er ook geen nieuwe projecten gestart als het financiële plaatje nog niet rond is. Zo kan Drenthe in ieder geval geen scheur in de broek krijgen.

Rond kerst moet er ook een akkoord liggen met het kabinet of er drie miljard euro beschikbaar komt voor alle provincies om de natuur te herstellen vanwege stikstofneerslag. Dan zal ook duidelijk worden wat Drenthe precies moet doen en hoeveel geld daarvoor beschikbaar wordt gesteld.

Grootste deel nieuwe natuur komt nog

Omdat zestig procent van alle nieuw aan te leggen natuurgebieden wordt gerealiseerd met grondruil, is het de verwachting dat het nog wel even duurt voordat hiermee kan worden gestart. Vermoedelijk komt de piek van de aanleg van deze gebieden vooral tussen 2022 en 2025 te liggen. Op sommige projecten zit echter nog vertraging en GroenLinks-Statenlid Elke Slagt-Tichelman wil weten om welke projecten het gaat en hoe die vertraging kan worden weggenomen. Jumelet liet weten daar binnenkort op terug te komen.

Als het aan PVV-fractievoorzitter Nico Uppelschoten ligt, wordt het begrip natuurherstel voortaan anders benaderd. "Wanneer is de natuur genoeg hersteld?", vroeg hij zich af. Hij stelde voor om te kijken waar natuurgebieden in ons drukbevolkte land wel kunnen worden aangelegd en waar juist totaal niet. Jumelet wilde daar niets van weten, omdat hierover al afspraken zijn gemaakt met het kabinet.

