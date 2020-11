'Meer luisteren naar jongerenraad in Coevorden'

Roy Derks en B'elanna van Damme zitten in de jongerenraad, omdat ze politiek interessant vinden. Ze kaarten bij de gemeente zaken aan, die in hun ogen belangrijk zijn. Dat doen ze met nog dertien andere jongerenraadsleden. Elke maand hebben ze onderling overleg over de onderwerpen die ze willen bespreken.

"Ik was 16 jaar en dus te jong om te stemmen, maar ik wilde toch iets beteken voor de politiek", zegt Van Damme, "dus ben ik bij de jongerenraad gegaan." Ze voegde zich twee jaar geleden bij de jongerenraad en is nu secretaris.

Aankaarten en advies geven

"In onze laatste brief aan de raadsleden hebben we het over veiligheid gehad", vertelt Derks. "Vanuit onze eigen ervaringen of bevindingen merken we dat de veiligheid op sommige plekken beter kan, zoals op de skatebaan bij sportpark De Pampert of het stationsgebied. Dat zien we ook in de cijfers over veiligheid in de gemeente die we daarbij vinden. Dat leggen we voor aan de raad en geven daarbij advies."

Nu is het thema veiligheid, maar dat kan van alles zijn. Meestal komt de jongerenraad zelf met adviezen aan de raad en wordt daar naar geluisterd. Volgens burgemeester Bert Bouwmeester, die de jongerenraad in zijn portefeuille heeft, heeft de groep een vrijere vorm dan de jongerenraden bij veel andere gemeentes.

"De jongeren organiseren het zelf en vervullen geen formele status binnen de gemeente", zegt Bouwmeester. "Die vrije vorm is uniek. De jongerenraad geeft op die manier vaak ongevraagd advies. Dat hoeft niet te betekenen dat het automatisch op de raadsagenda komt, maar het kan informeel iets aanwakkeren en zo meer effect hebben."

'Verrijking voor het verbindend besturen'

De burgemeester noemt de jongerenraad een verrijking voor het verbindend besturen. "Jongeren hebben op bepaalde onderwerpen een andere kijk dan de raadsleden." Als voorbeeld noemt hij technische ontwikkelingen, waar de jeugd veel verstand van heeft of het thema energietransitie, waarbij het gaat om de toekomst over tientallen jaren. "Dat is de toekomst van de jongeren zelf, dus het is belangrijk dat we daar naar luisteren."

De gemeenteraad is het daarmee eens. Daarom maken het CDA en de VVD zich hard voor meer structuur en betrokkenheid van de jongerenraad. "We willen graag naar de jongeren in onze gemeente luisteren om met hun inbreng een mening te vormen over bepaalde thema's", aldus Sandra Katerberg van het CDA. "Ze adviseren ons af en toe, maar we vinden dat dat wel wat meer kan."

Wisselingen zorgen voor veel gedoe

De jongerenraad vindt het soms moeilijk om zichzelf te laten gelden. Door studies of andere activiteiten zijn er veel wisselingen van leden. "Dat maakt het soms erg moeilijk", erkent Van Damme. "Doordat er steeds mensen weggaan en weer bijkomen, kost het inwerken van nieuwe leden veel tijd. Dat is heel veel gedoe."

Toch zien Derks en Van Damme graag extra leden komen. "We waren een paar jaar geleden nog met bijna dertig mensen, nu ongeveer de helft daarvan", aldus Derks. Van Damme voegt daaraan toe: "Het is erg gezellig, je bent met politiek bezig en je kunt iets betekenen voor de gemeente Coevorden."

Gesprek met de burgemeester

Burgemeester Bouwmeester stelt voor om vaker in gesprek te gaan, meer advies te vragen en de jongeren beter wegwijs te maken in de gemeentepolitiek. Op 14 december gaat hij met ze om tafel om te spreken over het thema veiligheid en over het aanbrengen van meer structuur in de jongerenraad van Coevorden.