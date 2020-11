OM eist 42 maanden cel tegen derde verdachte Deense drugslijn

Tegen een 50-jarige man uit Soesterberg is voor zijn aandeel in een drugslijn van Nederland naar Denemarken een celstraf van drieënhalf jaar geëist. Gisteren eiste het Openbaar Ministerie (OM) zes jaar cel tegen een 28-jarige Assenaar. Een oud-politieman uit Groningen hoorde vier jaar tegen zich eisen.

Volgens het OM stuurde het drietal drugs in postpakken naar Denemarken. Bij een servicestation in Meppel werd in september 2016 een pakket onderschept. Een medewerkster vond dat degene die het pakket bracht zich opvallend gedroeg. Hij probeerde onder meer de beveiligingscamera's te ontwijken. Toen DPD-medewerkers het pakket openden, bleek daarin één kilo cocaïne en 19,5 kilo speed te zitten.

Harddrugs

Drie dagen later deed de politie in Denemarken een inval op het adres dat op dat pakket stond vermeld. In die woning werden tientallen kilo's harddrugs aangetroffen. De 28-jarige bewoner werd later veroordeeld tot veertien jaar cel. Uit Deens onderzoek bleek dat eerder al pakketten uit Meppel, Soest en Amersfoort waren verstuurd naar datzelfde adres.

Via camerabeelden kwam de Assenaar letterlijk in beeld en niet veel later werd ook de Groninger aangehouden. Hij labelde de pakketten, maar wist niets van drugs. Een vreemd verhaal vond de officier van justitie. Als oud-agent had de man beter kunnen weten.

Aangehouden door afspraak

Op de dag van de aanhouding van de Assenaar stond die op de stoep bij de verdachte in Soesterberg vanwege een afspraak. Toen de politie een inval deed in de woning van de 50-jarige, vonden de agenten twintig kilo harddrugs en 78 kilo hennep. Volgens de berekening van het OM heeft de Utrechter bijna zeven ton aan deze handel verdiend. De officier eiste dat dat geld aan de staat wordt terugbetaald.

De rechtbank doet 9 december uitspraak.

Lees ook: