Djammen: Holland Ambiance, Congolese muziek met een klein Nederlands sausje

Ronald Wolters uit Vries staat Makila muzikaal en organisatorisch bij. "Hij praat Frans, ik praat Drents en Nederlands. We kunnen niet zo goed met elkaar praten, maar we kunnen wel fantastisch muziek met elkaar maken."

Verbinding

Het klikte tussen de twee. Dat bleek al snel tijdens en jamsessie waar Makila en Ronald elkaar troffen. Sindsdien reist Makila vanuit het azc in Assen naar Ronald om bij hem thuis muziek te maken. En vergeet ook het dansen niet. Afgelopen zomer stond Makila op een warme zomermiddag te dansen in de tuin, terwijl Ronald stond te koken.

"Op gegeven moment komt mijn dochter thuis en die ziet in één keer een Afrikaanse man in de tuin dansen", vertelt hij lachend. Ook de buurman kan het niet laten om zijn trap tegen de schutting te zetten om te kijken wat er allemaal gebeurt in de tuin van de buurman.

Therapie

Voor Makila heeft muziek een genezende werking. Hij begon met het maken van muziek bij het GGZ in 2017. "Muziek is mijn therapie", legt hij uit. "Het helpt mij." Ronald knikt instemmend. "Het is jammer dat er nu corona is, maar hij wil het liefst spektakel maken", zegt de Vriezenaar met een lach.

Hun medemuzikant Bianco Bolumba vult Makila aan: "Muziek maakt hem gewoon gelukkig." Naast dat de vrolijke rumba voor een helende werking heeft, helpt de muziek ook met de taal. "Wij zijn Franstalig en proberen ook de Nederlandse taal te leren", legt Bianco uit. "Dat is ook onze ontwikkeling hier in Drenthe."

Mondkapje

Om de Nederlandse taal te leren, zingt Makila ook in het Nederlands. Hij deed mee met de actie van de overheid 'Aandacht voor elkaar'. "Hij kwam met het liedje 'minister president zegt mondkapje', vertelt Louis Ndjate. Louis is van de stichting TINA, die zich inzet voor het thuisgevoel van Afrikanen in Nederland. Holland Ambiance past perfect binnen het doel van de stichting. Naast het nummer over mondkapjes heeft Makila ook een nummer geschreven over het typische Hollandse kopje koffie met een koekje.

Waar het heengaat met Holland Ambiance is nog niet duidelijk, maar één ding staat al wel vast: het maken van muziek gaat door. Het liefst zo vaak en zo veel mogelijk.