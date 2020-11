Jente (14) uit Roden is kerstboomversierder: 'Anderhalf uur bezig'

De moeder van Jente (14) kwam vorig jaar op het idee. "Het is heel leuk om te doen. Ik versier de kerstboom en daar krijg ik dan wat geld voor", vertelt Jente. De ballen, lichtjes en andere versiersels moeten de mensen zelf in huis hebben.

Prijsverschil

De scholier vraagt vijf euro voor het versieren een 'gewone' boom en 7,50 euro voor een kunstboom. "Zo'n nepboom moet ik meestal nog in elkaar zetten", legt Jente het prijsverschil uit. "In totaal ben ik meestal anderhalf uur bezig met het versieren. Het ligt eraan hoe groot de boom is."

Jente heeft ieder jaar zelf ook een kerstboom op zijn slaapkamer. Beneden komt hij doorgaans pas na 5 december. "Eigenlijk mag je pas na Sinterklaas met een kerstboom aan de slag, maar het is gewoon veel te leuk", lacht Jente. De jonge Rodenaar heeft zijn eigen ideeën over de versieringen, maar luistert naar de wensen van zijn klanten. "Als mensen een andere smaak hebben, is dat prima. Ik doe het zoals zij het willen."

Op de fiets

De komende weken heeft Jente voldoende tijd om kerstbomen te komen versieren. "Als het maar binnen een afstand van vijf of zes kilometer van mijn huis is. Ik moet het namelijk fietsend doen. En graag in de tweede helft van de middag of in het weekend, want ik moet ook nog naar school."