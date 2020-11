'Nieuw fietspad Bargerveen zorgt voor flinke toename fietsers'

"Van een slecht schelpenfietspad is het een betonfietspad geworden", vertelt Jans de Vries van Staatsbosbeheer. "De verbinding met Duitsland is verbeterd omdat het fietspad nu ook onderdeel is van een fietsknopennetwerk. Sinds dat zo is, zien we een enorme toename van fietsers vanuit Duitsland, maar ook van Nederland naar Duitsland toe", vult de boswachter aan.

'Strak, effen en breed'

Het nieuwe fietspad ligt precies op de Duitse grens. Aan de ene kant kijken de fietsers uit over Duitsland en aan de andere kant zien ze Nederland. In 2017 werd al een begin gemaakt met de aanleg van het fietspad. Dat eerste deel bestond uit een fietspad van 1,7 kilometer lang. Ruim een jaar geleden werd daar nog eens zes kilometer aan vastgeplakt.

De planning was dat het complete fietspad eind dit jaar klaar zou zijn, maar door de goede weersomstandigheden is het project nu al afgerond. Vanaf het moment dat de werkzaamheden afgerond werden, wordt er flink van het fietspad gebruikgemaakt. "We fietsen hier wel twee of drie keer per week", zegt een passant. "Het pad is mooi strak, effen en breed. Niks op aan te merken."

Geen officiële opening

Het fietspad op de Duits-Nederlandse grens is niet het enige nieuwe fietspad in het gebied. Ook werden er nieuwe fietspaden aangelegd rondom de schaapskooi. Deze werden in mei al geopend voor fietsers. Om te vieren dat alle fietspaden in het gebied nu klaar zijn, was een feestelijke opening gepland, maar vanwege de coronacrisis zit die er niet in. Daarom zijn de fietspaden in stilte geopend voor publiek, maar desondanks weten veel fietsers het nieuwe fietspad al te vinden.

Ook Richard Peters van de plaatselijke fietsverhuur in Zwartemeer merkt dat hij het steeds drukker krijgt. En dat begon al toen het eerste deel van het nieuwe fietspad werd geopend: "We hebben veel meer klandizie gekregen, zo'n twintig tot dertig mensen extra per dag die hier een fiets willen huren. Maar zoveel fietsen heb ik helemaal niet, dus we hebben al wat fietsen moeten lenen om aan de vraag te kunnen voldoen."

Mensen kunnen genieten van de natuur en de natuur kan zich ook goed ontwikkelen, dus dat is een win-winsituatie voor allebei." Jans de Vries - Boswachter Staatsbosbeheer

Nu al effect

Het nieuwe fietspad is niet alleen aangelegd om meer fietsers naar het Bargerveen te trekken. De leemkade waarop het fietspad is aangelegd, heeft een belangrijke functie. De kade zorgt ervoor dat het water in het Bargerveen niet langer wegstroomt naar lager gelegen gebied. "Het fietspad in combinatie met een zandleemkade is goed voor het Bargerveen, het ligt mooi op de rand van het gebied, dus mensen kunnen genieten van de natuur en de natuur kan zich ook goed ontwikkelen. Een win-winsituatie voor allebei", aldus Jans de Vries.

De leemkade waarop het fietspad ligt werpt nu al zijn vruchten af: "Het is hier natter geworden, het veenmos drijft alweer in het water. En dat is het beeld dat wij in het gebied rondom het Bargerveen nastreven", aldus De Vries.

Lees ook: