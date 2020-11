Noord-Nederland: laagste coronasterfte tijdens eerste golf

Noord-Nederland had het laagste aantal coronadoden tijdens de eerste coronagolf. In Drenthe, Groningen en Friesland liepen de cijfers geleidelijk op, terwijl de coronasterfte juist piekte in andere delen van het land.

Dit blijkt uit voorlopige regionale cijfers van het CBS. In de periode van 2 maart tot en met 28 juni overleden in ons land ruim tienduizend mensen bij wie vastgestelde of vermoedelijke covid-19 de doodsoorzaak was. In Zuid-Nederland was de relatieve coronasterfte 8,4 keer hoger dan in Noord-Nederland.

Minste sterfgevallen in Groningen, daarna Drenthe

In Drenthe, Groningen en Friesland stelde het CBS tijdens de eerste golf 215 coronadoden vast. Dat zijn er 12,4 per honderdduizend inwoners. De GGD-regio Groningen had het laagste aantal met 32 sterfgevallen. In Drenthe overleden in dezelfde periode 56 mensen aan het virus, in Friesland 127.

In de GGD-regio's Zuid-Limburg en Hart voor Brabant was de coronasterfte tweemaal hoger dan in heel Nederland.

Bekijk het aantal sterfgevallen per regio op onderstaand kaartje: