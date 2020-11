Drentse insprekers tegen provincie: 'Vooral N34 niet verdubbelen'

Van het helemaal verdubbelen tot het helemaal niet verdubbelen van de N34. Tussen die twee uitersten zitten de insprekers in Provinciale Staten over de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 en de aanpak van knooppunt Gieten.

Het overgrote deel van de insprekers is tegen het gedeeltelijke verdubbeling van de weg. Dat was eerder ook al zo toen mensen schriftelijk hun visie mochten indienen op de verdubbelingsplannen van Gedeputeerde Staten. "Pak knooppunt Gieten maar aan, dan is het probleem van de doorstroming van de hele weg wel opgelost", is één van de reacties tijdens de inspraakavond.

Verkeersonderzoek te mager

Zo vindt Hofman uit Gasselte dat het verkeersonderzoek dat tot nu toe is uitgevoerd naar de N34 te mager. En daarmee concludeert hij dat dat ook geldt voor de analyse van ernstige en dodelijke ongevallen. Hij vindt het onderzoek te mager om te stellen dat het veiliger wordt bij gedeeltelijke verdubbeling.

N34-aanwonende Eddy Elsinga uit Schipborg is het daarmee eens: "Waar zijn de onderzoeken dat verdubbelen de verkeersveiligheid beter maakt? Dat blijkt onvoldoende uit het N34 onderzoek van bureau Sweco. U maakt straks keuze op basis van aannames", hield Elsinga de Statenleden voor. "En Sweco concludeerde dat de N34 in z'n huidige vorm nog tot 2040 voldoende capaciteit heeft. Datzelfde bureau heeft onderzoek voor Groningen gedaan waaruit blijkt dat ook na de coronacrisis de spits gespreider zal blijven en we meer thuis werken." Het N34-onderzoek is daarmee volgens Elsinga onbetrouwbaar geworden.

Ook inspreker Daan Beltman sluit zich daarbij aan. "Verdubbeling is niet nodig. Stimuleer het gebruik van de weg op minder drukke tijden. In het westen zijn er wegen die door ruimtegebrek niet verdubbeld kunnen worden, daar moeten weggebruikers hun gebruiksgedrag wel aanpassen. Dus of voor of na de spitsfile naar het werk of naar huis. En pak knooppunt Gieten aan. Verdubbelen uitstellen, eerst kijken naar effecten dat een beter knooppunt Gieten oplevert."

In het aanpakken van het knooppunt in Gieten ziet ook Hofman uit Gasselte voordelen: "GS willen niet kijken naar snelheidsverlaging naar 80 km. Als de problemen op knooppunt Gieten zijn opgelost, is ook het doorstromingsprobleem op de N34 opgelost."

Niet gedeeltelijk maar helemaal verdubbelen

Daar is inspreker Lahuis uit Gieten het niet mee eens: "Gedeeltelijke verdubbeling is prima, geheel verdubbelen nog beter. Op de huidige weg blijven mensen toch inhalen."

Ook N34-gebruiker mevrouw Oving-de Jong wil graag dat de N34 aangepakt wordt: "Ik wil een hele verdubbeling. Bietenvrachtwagens, meer buslijndiensten, het is nu een levensgevaarlijke weg. Ik zie vaak bijna-ongelukken. De N34 wordt steeds drukker, mensen blijven inhalen, 80 kilometer is te langzaam voor de weg, veiligheid boven alles. En zoveel natuur ligt daar niet, bovendien hebben we genoeg natuur in Drenthe. Als deze weg in het westen had gelegen was ie allang verdubbeld geweest."

Gedeeltelijke verdubbeling is niet veilig

Volgens Rob Gulmans uit Annen en hoogleraar plattelandsontwikkeling Dirk Strijker uit Eexterzandvoort is gedeeltelijke verdubbeling niet veilig. Gulmans: "Het onderzoek zegt dat vier stukken verdubbeling het veiligst is, maar het is juist het onveiligst. Dat komt omdat je vier keer van twee naar één rijbaan moet."

Dirk Strijker daagde Provinciale Staten uit: "Een middenbermscheiding over de hele weg of helemaal verdubbelen is het veiligst." Voor dat laatste is geen geld en dat wil Strijker ook niet. Hij noemde het "framing" dat de N34 steeds als dodenweg benoemd wordt. En daarin kreeg hij bijval van andere insprekers die concludeerden dat op soortgelijke wegen als de N34 veel meer ernstige en dodelijke ongevallen gebeuren.

Alternatieven

Heel veel insprekers storen zich er aan dat er alleen gekeken wordt naar verdubbeling om de verkeersveiligheid te verhogen en niet naar alternatieven. Volgens Bert Reitzema (oud-Statenlid) uit Gasselte is er bij de politiek een tunnelvisie ontstaan. "Dat begon al bij het verkeersonderzoek van Sweco. Verdubbeling stond in onderzoekopdracht. Er was geen plan B: optimaliseren van de veiligheid van de bestaande weg is nooit meegenomen."

Reinder Hoekstra van de Natuur en Milieufederatie Drenthe sprak ook in namens Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten. Hij wil, net als veel andere insprekers, dat snelheidsverlaging naar 80 kilometer ook onderzocht gaat worden. "Spelen klimaat- en stikstofproblematiek geen rol? Die horen juist in een afweging van PS. Neem een 80- kilometervariant op in het onderzoek. Dan kunt u een betere afweging maken."

Hoekstra ziet wel een lichtpuntje, omdat in de te onderzoeken varianten ook een inhaalverbod en rijbaanscheiding met 2 x 1 rijbanen zitten. "Wij juichen dat toe. Maar GS lijken niet enthousiast. Voorkom de beruchte tunnelvisie: gedeeltelijke verdubbeling heet het onderzoek, maar u moet ook niet verdubbelen goed onderzoeken."

Daar sloot Phillipe Boucher van Natuurplatform Drentsche Aa zich moeiteloos bij aan: "De dodelijke en zware ongelukken gebeuren grotendeels bij ongelijkvloerse kruisingen, die worden nu allemaal al opgeheven. Dus waarschijnlijk levert dat minder dodelijke ongevallen op." Boucher wil een weginrichting zoals bij de N57 in Zeeland. Daar slaagde volgens hem een experiment met snelheidsverlaging van 100 naar 80 en kunststofblokjes van 60 cm breed en een paar cm hoog over het midden van de hele weg. "Er wordt daar niet meer ingehaald."

Bottleneck A28 de Punt

Dirk Strijker vindt dat 'de bottleneck' op bij de aansluiting van de N34 op de A28 bij de Punt anders moet. "Want anders hebben andere maatregelen geen zin." Hardcore-N34 gebruiker Peter de Boer legt het uit: "Door de drukte daar krijg je op de N34 een harmonica-effect tot aan Gieten, meer auto's die langzamer rijden. Dat los je met verdubbeling niet op als je niks aan de Punt doet. Misschien kun je het harmonica-effect iets verkleinen door in de spits 80 en daarbuiten wel 100 te rijden."

Een aantal insprekers noemen de Frieslandroute als alternatief, bijvoorbeeld Elsinga uit Schipborg: "Zonder enige aanpassing aan de N381 is van Emmen over Beilen naar Groningen maar 3 minuten langer."

Natuur, landschap en recreatie

Veel insprekers maken zich zorgen over de effecten van verdubbelen, zoals meer verkeer dat harder kan rijden langs de kwetsbare natuurgebieden die langs de N34 liggen en de aantasting van het landschap van de Hondsrug.

Beheerder Bok van een uniek natuurgebied met woeste onaangetaste grond en veel diersoorten vlak bij de N34: "De wind waait vaak van de N34 over dit gebied dus heb je bij verdubbeling meer geluid en meer stikstof. Aan de andere kant van de weg is Staatsbosbeheer juist bezig de stikstofrijke toplaag af te graven om heide terug te laten komen op stikstofarme grond. En dezelfde provincie wil de N34 verdubbelen waardoor er stikstoftoename zal zijn. Onbegrijpelijk."

Inspreker Simon Burgers uit Den Haag heeft sinds 1963 een zomerhuis in het Drentse Aa gebied. Hij wijst op het toeristisch belang: "Niemand die hier komt recreëren komt voor een snellere en verdubbelde N34. En het economisch belang van recreatie is groot in Drenthe." Daar is Dirk Strijker het mee eens: "De economie van het Hondsruggebied leunt zwaar op de rust ruimte en schoonheid van de Hondsrug. Wees voorzichtig met grote infra-ingrepen."

Besluitvorming deugt niet

In Gasselte blijven ze vinden dat de besluitvorming niet deugt. Inspreker Jan van Zomeren: "GS zeggen dat ze geen principebesluit over gedeeltelijk verdubbelen hebben genomen. Klopt. Besluit is niet genomen maar overgeslagen. Daardoor ontneem je inwoners de gelegenheid om iets te vinden van wel of niet verdubbelen en kunnen ze straks alleen nog iets vinden over waar en hoe er gedeeltelijk verdubbeld kan worden." Van Zomeren hekelde de handelswijze van GS nog meer: door geen antwoord te geven op de tachtig ingediende zienswijzen werd ook niet duidelijk dat bij de behandeling in Provinciale Staten je in kon spreken. Daarom organiseerde PS alsnog een inspraakavond. Hoe vindt u het handelen van GS vroeg PvdD-fractievoorzitter Thea Potharst. "Onfatsoenlijk" volgens Van Zomeren.

En met de inbreng van de klankbordgroepen die zich aan de voorkant met de N34-plannen mochten bemoeien is niets tot weinig gedaan is het oordeel van alle deelnemers in die klankbordgroepen die in PS inspraken. Rob Gulmans: "het lijkt op politieke behoefte om dubbelbaans snelweg op Hondsrug te creëren."

Een aantal insprekers hekelt dat GS bij de N34 alleen maar no-regret maatregelen willen nemen. In gewone mensentaal: als je later nog wat aan de weg wilt veranderen moeten er geen obstakels zijn. Dat is slim maar is volgens velen de opmaat om de N34 helemaal te verdubbelen. Inspreker Kitty van Ingen: "de weg is niet gevaarlijk, gebruikers maken de weg gevaarlijk Wanneer zitten we weer om tafel om de rest te verdubbelen?"