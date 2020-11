Eindelijk licht op donkere weg naar Hospice Eesinge

Het hospice ligt aan een afgelegen weg, het toegangspad is al jaren een zorg bij het bestuur. "De plek is hier echt geweldig, achter het hospice kijk je het Reestdal in", zegt coördinator Anneke Tolsma. "Als het zomer is, is het voor de gasten hier helemaal een prachtige plek. Ze kunnen dan met bed en al naar buiten, als ze willen. Genieten van het uitzicht en het mooie weer en soms lopen er koeien. Je wilt hier niet zijn. Maar als je hier toch moet zijn, is het in ieder geval mooi."

Donker

Mooi en toch niet perfect. Het hospice lag al die jaren aan een pad waar nauwelijks verlichting was. Vrijwilligers op de fiets voelden zich er niet veilig en wie in het holst van de nacht een dierbare kwam opzoeken, moest tussen alle emoties door scherpte vinden om op het smalle pad te blijven rijden. "Er is niks gebeurd, het is niet dat iemand in de sloot is gereden", zegt Tolsma. "Maar het is enorm donker. Vaak als iemand op de fiets hier wegreed, kwam een ander er met de auto achteraan om bij te lichten."

Toch duurde het jaren voor er actie werd ondernomen. De gemeente Meppel moest om tafel met verschillende grondeigenaren, vervolgens moest een bezwaar behandeld worden en kostte het kiezen van de juiste verlichting in het gebied de nodige tijd.

Afgelopen week was het eindelijk zo ver. "Het pad is iets van 700 meter. Er staan nu acht kleine verlichtingspaaltjes die mooi in het landschap passen. En twee hoge, die geven goed licht", zegt Tolsma. "Die kleine mogen nog wel wat feller. De verlichting is haast iets te weinig, je kan nu de contouren van de weg zien. Het staat mooi, maar met iets meer verlichting zouden we helemaal blij zijn."

De kleine paaltjes geven nog niet voldoende licht (Rechten: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

Eesingerveldweg?

Naast het verzoek voor het plaatsen van verlichting, lag er nog een verzoek op tafel in het gemeentehuis. "Het weggetje ligt in een gebied met veel historische en landschappelijke waarde. "Ten tijde van de besluitvorming was er een belanghebbende die, vanwege die historie, veel waarde aan de naamswijziging hechtte", laat de gemeente weten. De Hoogeveenseweg zou de Eesingerveldweg worden.

Dat ging uiteindelijk niet door. "Deze belanghebbende heeft inmiddels geen belang meer. Bij nader inzien bleek de weerstand bij de overige belanghebbenden toch erg groot. De vindbaarheid van de adressen aan de weg zou in het geding kunnen komen."